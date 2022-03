Nemocnice České Budějovice: Přesun akutní úrazové ambulance

„V souvislosti s pokračujícími stavebními pracemi a v souladu s původním generelem přestavby nemocnice z roku 2013 přestěhujeme na přechodnou dobu akutní úrazové ambulance z přízemí pavilonu CH do centrálního pavilonu, tj. pavilonu C. Tzv. kontrolní ambulance úrazové a plastické chirurgie a ambulance neurochirurgie i nadále zůstávají v pavilonu CH se vstupem ze Schneiderovy ulice,“ uvádí generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Tento přesun s sebou přináší i další změny. Z haly urgentního příjmu v pavilonu C se zároveň dočasně odstěhují akutní interní ambulance a interní ultrazvuky, a to na protější stranu v přízemí pavilonu C, do traktu onkologických ambulancí. Zde najde dočasné útočiště také neurologická cévní ambulance, doposud sídlící v pavilonu CH. Část onkologických ambulancí se pro změnu dočasně přesune do

5. patra pavilonu C, ve kterém sídlí lůžkové stanice onkologie včetně denního stacionáře.

V souvislosti s popsaným přesunem ambulancí se logicky zvýší kumulace osob v pavilonu C a v jeho bezprostředním okolí, a to včetně počtu sanitních vozů před pavilonem. „Je proto potřeba našim pacientům férově říct, že nastávající období nebude jednoduché. Od všech zúčastněných bude zapotřebí maximální míra tolerance, abychom společně vše zvládli s co nejmenším zásahem do komfortu ošetření našich pacientů,“ dodal generální ředitel MUDr. Šnorek.

Imobilní pacienty je možné dovézt vozem přímo před pavilon C, Oddělení urgentní příjmu. Tento prostor NENÍ určen k parkování. Pacienti akutních trauma ambulancí mohou využívat hlavní parkoviště před terminálem, P1 a P2.

