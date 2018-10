Nové videoklipy Hasičského záchranného sboru ČR

První čtyři videoklipy Vám budeme od čtvrtka 25. října 2018 do neděle 28. října 2018 po jednom představovat na našich webových a facebookových stánkách. Začínáme, jak jinak, než pohledem do hasičské historie.

Autorem propagačních klipů je režisér, kameraman a dramaturg BcA. Jiří Studnička, který již více než dva roky úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje. Společně vytváří jednak video zpravodajství ze zásahové činnosti krajského sboru, ale také instruktážní a dokumentární videa s tématikou záchranářství ve všech podobách.

Jiří Studnička a jeho kolegové jsou skuteční profesionálové za kamerou, na svém kontě mají řadu ceněných především dokumentárních pořadů. Zároveň díky úzké spolupráci a výrazné podpoře ze strany Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje se z filmaře Jiřího Studničky stal velký hasičský nadšenec. Společně jsou Jiří Studnička a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje podepsáni, například pod úspěšnou kampaní bezpečnostních rizik s názvem Ty to zvládneš či Osudová rozhodnutí (http://www.tytozvladnes.cz/)

Na tvorbu propagačních klipů před jejich představením během oslav československé státnosti bylo velmi málo času. Během pouhých 72 hodin vznikla prezentace Hasičského záchranného sboru ČR tak, aby věrně představila poslání profesionálních hasičů. Na tvorbě propagačních klipů se kromě filmařského štábu podílela celá řada hasičů z HZS Karlovarského kraje.

Co bylo nejtěžší, popisuje sám tvůrce klipů. "Bylo nutné vystavit jasnou dějovou linku, která ukáže hasiče jako člověka, pro kterého je pomoc druhým vším, co by chtěl dokázat. A že pro to nezná hranic ani osobních ani materiálních. Být hasičem je poslání, které vyžaduje obrovské úsilí. A tyto spoty ukazují nejen to odhodlání, ale i náročnost a především obrovskou potřebu mít kolem sebe někoho, jako jsou profesionální hasiči.“ uvedl Jiří Studnička.

Obecné představení HZS ČR

Zahraniční mise a humanitární pomoc

Sto let československé státnosti - sto let profesionálních hasičů

Věříme, že se Vám klipy budou líbit. Veřejně se poprvé objeví na velkoplošných obrazovkách na Letenské pláni od tohoto pátku 26. října 2018 do neděle 28. října 2018.

autor: Tisková zpráva