O kurz Jedu s dobou byl mezi seniory nebývalý zájem

Mostecký autodrom patřil k nejvyhledávanějším centrům bezpečné jízdy mezi účastníky letošního celorepublikového projektu Jedu s dobou, určeného pro řidiče a řidičky starší 65 let. Ideou vzdělávacího programu pro širokou aktivní motoristickou veřejnost seniorského věku bylo navázat na celoživotní zkušenosti řidičů s cílem rozšířit jejich informovanost v oblasti legislativy, bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy formou bezplatných kurzů bezpečné jízdy. Sestávaly z teorie a praktického výcviku. Od dubna je absolvovalo v osmi centrech více než 3500 seniorů, z toho 455 na výcvikových plochách polygonu autodromu v Mostě.

Autodrom uspořádal čtyři turnusy vždy po dvou kurzech, a to jeden dopoledne, druhý odpoledne. Jednoho z nich se zúčastnil i předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes. „V dubnu a květnu jsme měli zcela plno a museli jsme zájemce i odmítat. V červenci a v srpnu se pak projevila doba dovolených, přesto z maximálního počtu 120 míst v jednom turnusu zůstalo volných jen pět, respektive 20. Je to úspěch. Jsem rád, že senioři k projektu přistoupili aktivně a neváhali si své dovednosti a znalosti za volantem pod dohledem profesionálů vyzkoušet,“ upřesnil vedoucí instruktor bezpečné jízdy společnosti AUTODROM MOST Marek Kohoutek.

Organizátorem vzdělávacího programu byla Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR (AČR) ve spolupráci s Radou seniorů ČR. Šestimilionovou finanční podporu poskytl fond zábrany škod ve správě České kanceláře pojistitelů.