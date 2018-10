OZO Ostrava: Provozní doba ostravských sběrných dvorů se od 1. listopadu zkrátí

Od 1. listopadu bude ve všech sběrných dvorech na území Ostravy jako každoročně platit zkrácená zimní provozní doba. A to kromě Polanky, kde provoz zůstává beze změn.

„Sběrné dvory v Porubě, Přívoze, Kunčicích a Zábřehu budou od pondělí do neděle zavírat už v 18 hodin, ostatní ostravské sběrné dvory budou mít ve všední dny otevřeno do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Zkrácená zimní provozní doba potrvá až do konce března příštího roku,“ upozorňuje Vladimíra Karasová, tisková mluvčí odpadové společnosti OZO Ostrava. A podotýká, že mnohé sběrné dvory, které společnost na území města provozuje, se na podzim potýkají s přetlakem bioodpadu.

Doporučujeme odvážet větve, trávu a ostatní bioodpad o větším objemu přímo do naší kompostárny v Hrušově. Kromě minimální čekací doby na odbavení je tu příjemným bonusem také možnost koupit kvalitní zeminový substrát nebo kompost. Výhodou je rovněž naprosto jednoduchá manipulace s bioodpadem. Zatímco ve sběrných dvorech je třeba ho uložit do kontejnerů, v Hrušově stačí na určeném místě prostě vysypat vozík. Ostravané mohou do Hrušova bioodpad přivážet zdarma, pro obyvatele jiných měst je tato služba zpoplatněna,“ objasňuje.

Pokud jde o samotný svoz bioodpadu na území Ostravy, kde byly hnědé BIO popelnice zavedeny v roce 2016, Vladimíra Karasová dodává, že až do konce listopadu bude svážen každé dva týdny, od prosince do konce března pak jednou měsíčně. „O termínech zimních svozů budeme uživatele BIO popelnic informovat jak formou letáků zaslaných koncem listopadu přímo do schránek, tak na webových stránkách OZO Ostrava, kde jsou kromě jiného uvedeny také informace o sběrných dvorech a o tom, jaký odpad, v jakém množství a kdy zde mohou Ostravané bezplatně odevzdat. V Aktualitách na webu rovněž upozorňujeme na případné úpravy provozní doby například v souvislosti se státními svátky a jsou tu i další užitečné informace,“ uzavírá.

autor: Tisková zpráva