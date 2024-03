Objevte krásu Ibis Styles Relax Rožnov pod Radhoštěm: Místo uprostřed přírody a historie

reklama

Na úpatí bájné hory Radhošť, uprostřed kouzelného údolí řeky Bečvy, vzniká ibis Styles Relax Rožnov pod Radhoštěm, místo, kde se snoubí bohatá historie s klidem místní přírody.

Slavnostním otevřením, kam byli pozváni hosté, hotel zahájil cestu plnou kulturního bohatství, místních tradic a obohacujících zážitků.

Nedávno otevřený hotel hrdě vystupuje jako místo, které na cestách nesmí lidé vynechat. Jako vůbec první hotel ibis Styles v zemi, vytváří základ pro nový přístup k hotelnictví, který se vyznačuje osobitým tematickým designem a jedinečnými zážitky, které v hotelech ibis Styles vyhledávají lidé po celém světě. Slavnostní otevření hotelu bylo plné aktivit inspirovaných místním prostředím, jako jsou tradiční valašské tance a ochutnávky místních destilátů od Rudolfa Jelínka a Vinařství Uherek, to vše za doprovodu cimbálové muziky.

„Náš hotel představuje spojení inovace a tradice a nabízí hostům zážitky v srdci Rožnova pod Radhoštěm. Jsme nadšeni, že první ibis Styles v České republice můžeme představit jako místo, kde se moderní pohostinnost hladce prolíná s kulturním dědictvím. Věříme, že podmanivý svět této kreativní značky v kombinaci s důkladně propracovanými interiéry, vyprávěním příběhů a úchvatným prostředím je úspěšnou kombinací, která si získá srdce každého hosta“- říká Pavel Maléř, jednatel společnosti JR Management – Hotel, s.r.o.

ibis Styles Relax Rožnov pod Radhoštěm se nachází v pečlivě zrekonstruované budově z osmdesátých let minulého století, která nabízí 88 pohodlných pokojů, restauraci s venkovní terasou a útulné lobby. Pro hosty je připraveno široké spektrum vybavení pro relaxaci i aktivní pobyt, včetně vnitřního a venkovního bazénu, dětského hřiště, relaxačního centra se saunou, masážemi, vodoléčbou a elektroléčbou, a sportovních zařízení jako minigolf, tenisový kurt, kuželky a stolní tenis. Hotel dále disponuje šesti konferenčními místnostmi s kapacitou až 350 účastníků.

Od architektonických zázraků až po rozmarné grafické návrhy a interiéry - hotel vytváří prostředí pro hravé poznávání divoké přírody a folklóru Beskyd. V hotelu ibis Styles Relax Rožnov pod Radhoštěm se hosté přenesou v čase a vychutnají si atmosféru modrotisku, ikony tradiční české lidové vzory zapsané do národního dědictví UNESCO. Design hotelu vzdává hold regionu, který je všudy přítomen. Interiéry se pyšní sugestivním designem odrážejícím tradiční motivy a nabízejí směs nostalgie a moderního komfortu, přičemž inspiraci čerpají z živého folkloru a přírodních divů okolních hor. Každé patro je věnováno jednomu z ikonických zvířat regionu - jelen, vlk a rys. Grafická identita, pečlivě vytvořená studiem walldesign pod vedením Tomáše Martina, oslavuje život divokých zvířat v Beskydech. Autorem celého projektu je architektonická kancelář MACHAR & TEICHMAN pod vedením ing. arch. Radka Teichmana.

“Skrze grafickou identitu, která ztělesňuje pulzující život divokých zvířat v Beskydech, přibližujeme našim hostům zážitky, které mohou v srdci Valašska zažít. Každý originální motiv zachycuje podstatu fauny tohoto regionu a nabízí pohled do jejich každodenního života našim hostům tak dopřáváme nejenom vizuálně působivé prostředí, ale také vybízíme k návštěvě krás místní části Beskyd i samotného Rožnova pod Radhoštěm” - dodává Pavel Maléř, jednatel společnosti JR Management-Hotel, s.r.o.

ibis Styles Relax je místem, kde si hosté odpočinou, zrelaxují a zároveň osvěží svou unavenou mysl. Hotel nabízí od terapeutických koupelí po slavný nápoj Žynčica z ovčí syrovátky. Komfortní wellness je obohaceno o místní staleté tradice. Za dveřmi hotelu se pak rozprostírá celý svět plný moravské kultury, nádherných hřebenů Beskyd a místní živé historii uvnitř Valašského muzea Beskyd, nejstaršího a největšího skanzenu ve střední Evropě.

O hotelu ibis Styles:

Kreativní design a hravá atmosféra – to je to, co cestovatelé najdou, když se ubytují v hotelu ibis Styles. Díky jedinečnému designovému konceptu postavenému na přesném tématu a optimistickému přístupu, poskytují hotely ibis Styles jednoduchou, moderní pohostinnost. Přátelský personál s potěšením překvapuje hosty radostnými drobnostmi navíc, aby se každý během pobytu cítil výjimečně. Páry, rodiny, samostatní cestovatelé i obchodní klientela jsou srdečně vítání ve vice než 560 jedinečně navržených hotelech ibis Styles ve vice než 45 zemích. Ibis Styles je součástí společnosti Accor, přední světové skupiny v oblasti hotelnictví, která čítá více než 5 600 objektů ve více než 110 zemích a hosty zapojuje do věrnostního programu ALL – Accor Live Limitless – věrnostní program poskytující přístup k široké škále odměn, služeb a zážitků.

