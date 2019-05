Obránci zvířat: Plyšové slepice proletěly první půlkou své tour po republice, lidé jsou nadšení

Kromě důležitého sdělení o utrpení slepic uvězněných v klecových chovech šíří plyšová parta mezi zúčastněné i spoustu radosti, motivace a poskytuje možnost navázat nová přátelství. Akce spolku OBRAZ na podporu legislativního zákazu klecových chovů přitahuje spoustu pozornosti.

„Velmi mě překvapilo, kolik kolemjdoucích kampaň oslovila. Nejenže se s radostí vyfotili a podepsali petici, ale mnozí z nich se s námi také podělili o své osobní zkušenosti s klecovými velkochovy, které nebyly vůbec pozitivní. Každý takový příběh člověku dodává pocit, že dělá správnou věc. Je to motivací k pokračování v úsilí o lepší svět pro zvířata,“ říká David Antoš, účastník Slepičí tour. „Díky Slepičí tour jsem se seznámil se spoustou lidí, kteří mají podobné názory a hodnoty jako já. Nyní se můžeme spojit a i v budoucnu pomáhat zvířatům společně,“ dodává.

Na instagramových profilech každé z plyšových hrdinek denně přibývají zajímavé příspěvky s prožitými příběhy. Slepička Freeda se proletěla vzduchem při vystoupení roztleskávaček, Jasmína dokonce natočila rapové video o Slepičí tour i o životě v klecovém chovu. Na sociálních sítích si hned získalo velkou oblibu.

„Přemýšlela jsem, co by zvířata držená v klecích chtěla lidem vzkázat. Napadlo mě, že bych za ně mohla prostřednictvím Jasmínky zábavným způsobem promluvit, aby se toto poselství šířilo,“ komentuje vznik rapového videa jeho tvůrkyně Andrea Moulisová. Textařsky se podílel i její přítel Matyáš Mach a ona sama propůjčila písni svůj hlas. „Jsem ráda, že na sociálních sítích má video kladný ohlas a jsem vděčná za každé jeho sdílení. Kdyby otevřelo oči jen jedinému člověku, stálo to za to,“ dodává Moulisová.

Se slepičkami se na podporu zákazu klecových chovů fotí lidé všech věkových kategorií. Na fotografiích se tak objevují maminky s dětmi i jejich prarodiče. Slepička Pepča navštívila přímo domov důchodců, kde i senioři vyjádřili svůj nesouhlas s utrpením zvířat. "Je na čase i v Česku klecový chov slepic úplně zakázat. S politiky o tom intenzivně jednáme a už také nacházíme první podporu. Někteří politici ale stále váhají. Mají pocit, že ještě nejsme tak daleko jako Rakousko a Německo, abychom si zákaz klecí mohli dovolit. Úspěch Slepičí tour dokazuje, že se mýlí. Se slepicemi soucítí lidé ze všech koutů země, mladí i staří, bohatí i chudí. Nikdo z nich nechce nechat slepice trpět kvůli 20 haléřům na jednom vejci. Věřím, že to politici budou reflektovat," komentuje průběh akce Jana Menčíková, místopředsedkyně spolku OBRAZ.

Do Slepičí tour se zapojili i patroni hejna z řad celebrit: „Spolu s Olivou chceme ukázat, že téma klecových chovů řeší celá republika a že je chceme vymýtit,“ uvedla kuchařka Kamu. „Je nejvyšší čas, aby se bojovalo proti klecovým chovům. Například v Rakousku už jsou klece dávno zakázané a já bych tohle chtěla vybojovat tady v Česku. Doufám, že se zapojí co nejvíc lidí a už brzy bude klecový chov u nás zakázán,“ vyjádřila se internetová hvězda Not So Funny Any.

Plyšové hrdinky před sebou mají ještě zbývající polovinu cesty, než se 8. června sejdou v Pelhřimově na festivalu rekordů a kuriozit, kde získají zápis do České knihy rekordů jako nejzcestovalejší hejno slepic. Svým živým sestrám uvězněným v kleci však budou pomáhat i po skončení Slepičí tour. Spolek OBRAZ totiž plánuje celé hejno vydražit a výtěžek využít pro úspěch kampaně proti klecovým chovům, kromě plyšových slepic budou v benefiční dražbě také tetovací motivy od spřátelených tatérů.

autor: Tisková zpráva