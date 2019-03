Olomoucký kraj: Orientační běžci z regionu uspěli na Světové zimní univerziádě v sibiřském Krasnojarsku

„Polovinu mužské části českého týmu tvořili závodníci z Olomouckého kraje – Petr Horvát a Ondřej Vystavěl. A oběma se mezi 56 závodníky z celého světa dařilo. Petr Horvát dosáhl vynikajícího 8. místa v závodě na krátké trati a ještě přidal 11. místo ve stíhacím závodě. Ondřej Vystavěl se také dvakrát dostal do elitní třicítky, když obsadil 29. místo ve stíhacím závodě a 30. místo na krátké trati,“ řekl člen rady Mezinárodní federace orientačního běhu Dušan Vystavěl.

Pro Petra Horváta byla univerziáda kvůli dosažení věkového limitu 25 let poslední šancí, jak ukázat, co umí, mezi akademiky. „Jsem rád, že jsem se s touto věkovou kategorií rozloučil osobním maximem – a to 8. místem v opravdu nabité konkurenci, když zejména Rusové, Norové a závodníci Finska byli velice dobře připraveni,“ řekl Petr Horvát.

Výsledky mladých sportovců pochválil náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek. „Jsem velice rád, že se zástupcům našeho kraje dařilo na tak velké soutěži. Ještě větší radost mi dělá to, že oba dva jsou i výborní studenti. Během svých středoškolských studií na Gymnáziu v Zábřehu a Slovanském gymnáziu v Olomouci několikrát úspěšně reprezentovali Olomoucký kraj také v soutěžích celostátní chemické, či zeměpisné olympiády,“ uvedl náměstek Hynek.

Oba úspěšní reprezentanti přislíbili pomoc při přípravě žákovského družstva, které bude startovat na Zimní olympiádě dětí a mládeže, která se uskuteční v lednu 2020 v Karlovarském kraji.

autor: Tisková zpráva