Papež František převzal velikonoční dar od Pilsner Urquell

„Mám radost, že náš zlatý plzeňský ležák je součástí velikonočních svátků nejen doma, ale i v centru těch největších oslav, ve Vatikánu. Setkání s papežem a možnost osobně mu předat dar od Pilsner Urquell, je skutečně výjimečný zážitek. Společně s darem převzal papež František také dopis, ve kterém shrnujeme naše charitativní aktivity,“ popisuje Diarmaid de Búrca.

Pilsner Urquell zasílá do Vatikánu pivo z velikonoční požehnané várky společně s tematickým darem už osmým rokem. Navazuje tak na více než sto let starou tradici, kdy si plzeňský ležák nechal do Vatikánu posílat na doporučení svých lékařů papež Lev XIII. Letos do Vatikánu putoval dřevěný soudek s pivem z várky, které v únoru požehnal emeritní plzeňský biskup František Radkovský, společně s 2018 lahvemi Pilsner Urquell.

Papež František letos společně s pivem převzal i speciální dar – ručně tepané měděné velikonoční vejce zdobené pivovarnickými motivy chmele a ječmene, které v sobě spojuje hned několik symbolik. Měď je kov, který je významný pro plzeňský pivovar i vaření plzeňského ležáku – Pilsner Urquell se v měděných varnách s přímým otopem vaří již více než 175 let. Pivovar také stále uchovává původní měděnou pánev, ve které sládek Josef Groll uvařil první várku zlatého plzeňského ležáku, který inspiroval svět a podle něhož se dnes vaří 70 % piv po celém světě.

„Dar v sobě spojuje trojí význam. Vejce je univerzálním symbolem Velikonoc i symbolem vitality, zrození a nového začátku, gravírované letopočty 1918 – 2018 na podstavci měděného vejce připomínají letošní významná výročí – sto let od konce první světové války a také od vzniku samostatné Československé republiky. Měď přispívá ke zlatavé barvě i k unikátnímu karamelovému aroma našeho ležáku,“ říká starší obchodní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka.

Autorem měděného velikonočního vejce pro papeže Františka je slovenský umělecký kovář Jozef Tomčala, jeho výroba trvala tři týdny, vejce váží přibližně čtyři kilogramy.

V minulém roce daroval Pilsner Urquell papeži zvon s reliéfem Baziliky sv. Petra, který byl také vyroben na Slovensku.

S celkovým prodejem téměř 11 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2016 (včetně licenčních výrob v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.

autor: Tisková zpráva