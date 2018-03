Pardubická nemocnice: Vedení se dohodlo s odbory na nové kolektivní smlouvě

„Letošní kolektivní jednání nebylo vůbec jednoduché. Přestože jsme jasně deklarovali, že stejně jako v předchozích dvou letech do navýšení mezd dáme všechny finanční prostředky, které nám přináší navýšení úhradové vyhlášky, zpočátku se stanoviska obou stran rozcházela. Kvůli výpovědím z dohod o pracovní činnosti hrozilo na přechodnou dobu i částečné omezení provozu nemocnic. Jsem rád, že se postoje postupně sbližovaly, že péče o pacienty, kteří musí být vždy na první místě našeho zájmu, nijak neomezila a že jsme nakonec našli celkovou shodu,“ prohlásil generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Dohodu uvítal i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický: „Po celou dobu jsme byli vedením nemocnice informování o průběhu vyjednávání a jsem rád, že jsme nakonec dospěli k dohodě, která znamená uklidnění celé situace. Byla tentokrát vyhrocenější než, tomu bylo v minulých letech. Přesto myslím, že vyhrává zdravý rozum i to, že dohoda tak, jak je nastavená, neohrozí dlouhodobě ekonomiku našich nemocnic.“

Důležitý krok v klíčové oblasti odměňování se podařilo dohodnout již v polovině ledna. Přestože chyběl souhlas jedné ze třinácti odborových organizací, mzdové tarify lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků byly navýšeny o 10 procent a nezdravotníků o 5 procent s platností od 1. února 2018. Zároveň došlo k diferenciovanému nárůstu sazeb u dohod o pracovní činnosti, jejichž prostřednictvím jsou zajišťovány ústavní pohotovostní služby, o 10 a více procent s platností od 1. ledna 2018. V rámci benefitů zůstalo zachováno čerpání placeného studijního volna po přesčasové práci a bylo přidáno pojištění zaměstnanců pro právní ochranu.

„Okamžitě po uzavření této předběžné dohody, jsme ji začali plnit. V červenci nebo v srpnu se k jednání ještě vrátíme, jak jsme slíbili. S ohledem na hospodářský výsledek společnosti za první pololetí bude projednána možnost finanční kompenzace pro nelékařské zdravotnické pracovníky za leden,“ připomněl generální ředitel Gottvald. „Vnímáme, že zdravotníci musí dostat přidáno, ostatně je to obecný závazek. Proto jsem byl rád, že v našem kraji tento stav nastal počínaje prvním únorem. Personální situace ve zdravotnictví je taková, že si musíme uvědomit především to, aby v našem kraji byl stabilní personál. Máme výhodu oproti jiným krajům, protože v těch se na některých místech zavírají oddělení právě pro nedostatek lékařů i nelékařů. To naštěstí v našem kraji nehrozí,“ dodal hejtman Netolický.

Po dalších dvou měsících padla i poslední překážka bránící uzavření nové kolektivní smlouvy. Na úterním jednání mezi zaměstnavatelem a odbory bylo dohodnuto další přidání pro nezdravotnické pracovníky. Od 1. července se jim mzdové tarify zvýší o dalších 5 procent. S tímto návrhem vyjádřilo souhlas již všech třináct odborových organizací.

„Pokračujeme v trendu mzdových nárůstů z uplynulých let. V období let 2015 až 2017 došlo v naší společnosti k navýšení mezd v celkovém objemu o více než 22 procent, tedy o téměř půl miliardy korun,“ uvedl generální ředitel Gottvald.

Na základě konečné dohody v oblasti odměňování a mzdových tarifů dojde během několika dnů k podpisu kolektivní smlouvy. Bude platná do 31. prosince 2020.

„Jsem rád, že se vedení nemocnic a odborovým organizacím podařilo shodnout. Pro nás všechny je to velmi důležitá a jasná informace, že situace kolem nových mzdových požadavků personálu našich nemocnic má své oboustranně přijatelné řešení, které se pacientů vůbec nijak nedotkne a dosavadní péče bude nadále zajištěna v plném rozsahu,“ doplnil krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

autor: Tisková zpráva