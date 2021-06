Policie ČR: Helmu na kolo AUTOMATICKY!

reklama

V životě každého z nás je velké množství činností, které den co den provádíme zcela automaticky, i velké množství předmětů, které automaticky používáme.

Pojďme společně docílit toho, že stejně AUTOMATICKY nevyjedeme do provozu na jízdním kole, koloběžce či obdobném nemotorovém vozidle bez cyklistické přilby. Že už Vám bylo 18 a není to pro Vás povinné? Myslete na to, že se z každé cesty chcete AUTOMATICKY vrátit zdraví domů.

Ve spolupráci s našimi partnery Týmem silniční bezpečnosti, Platformou VIZE 0 a Asociací Záchranný kruh, kteří stejně jako my usilují o bezpečný silniční provoz, proto představujeme kampaň AUTOMATICKY. Jejím cílem je otevřít diskuzi na téma zodpovědnosti k vlastnímu životu a zdraví ze strany těch cyklistů, kteří stále ještě nepovažují používání helmy za důležité.

To, že je v dnešním provozu pro cyklistu přilba nezbytností i pro dospělé jezdce, potvrzují slova ředitele služby dopravní policie plk. Jiřího Zlého: „Procentuální vyjádření usmrcených cyklistů za rok 2020 ukazuje na vážný problém. Téměř 30 lidí se mohlo z vyjížďky vrátit ke svým blízkým, kdyby měli na hlavě přilbu. Rozhodující by rozhodně neměla být otázka, zda je přilba pro dospělého cyklistu povinná. Nikdo z tří desítek usmrcených cyklistů nebyl mladší 18 let.“

Slova ředitele dopravní policie jen umocňuje to, že: „V případě nehod cyklistů nejčastěji dochází k poranění horních a dolních končetin a hlavy. Pokud se podíváme na nehody cyklistů s auty, tak poranění hlavy je na prvním místě. Je velmi důležité naše křehké tělo chránit za všech okolností, ten kdo vyjede na kole bez přilby, si rozhodně zahrává se svým vlastním životem“ uvádí Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh.

Problematice bezpečnosti cyklistů se věnujeme dlouhodobě. Již řadu let se podílíme na projektu Týmu silniční bezpečnosti „Na kole jen s přilbou“, který letos vstoupil již do své jedenácté sezóny. S projektem se nejen cyklisté, ale i široká veřejnost může setkat ve městech i na horách po celém Česku. Realizují se tzv. cyklohlídky, při kterých se lidé přímo v terénu dozvědí užitečné informace a stanoviště přitom mohou využít i k odpočinku. „Ukážeme jim, jak správně nasadit ochrannou přilbu, jaká pravidla dodržovat, jak pečovat o jízdní kolo nebo jak být viditelný. Těšíme se na všechny bez ohledu věku i zkušeností,“ říká Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti.

Masivní vzestup cyklistiky i zajištění její bezpečnosti je vnímán jako důležité téma napříč celou společností. Také proto se do kampaně AUTOMATICKY zapojuje Platforma VIZE 0, pro kterou je bezpečnost nemotorizovaných účastníků provozu jedním z klíčových témat. „Oblíbenost jízdy na bicyklu u nás v poslední době narůstá raketovým tempem. Kvalita odpovídající cyklistické infrastruktury má doposud k ideálu daleko. O to důležitější je, aby každý cyklista dbal na své bezpečí. Třeba tím, že si automaticky nasadí na hlavu kvalitní cyklistickou přilbu dříve, než šlápne do pedálů. To, že celých 37 procent obětí nehod z řad bicyklistů mohlo žít, kdyby měli na hlavě helmu, jak vyplývá z výzkumu Centra dopravního výzkumu, by mělo být dostatečným argumentem,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0.

A o čem kampaň AUTOMATICKY je?

Sérií informačních mini kampaní budeme v průběhu následujících měsíců připomínat zásadní témata bezpečného pohybu nemotorizovaných řidičů i jejich spolujezdců.

Startujeme dnes vyhlášením výzvy „Den s přilbou“. Pošlete na náš Instagram nebo e-mailovou adresu pp.prevence@pcr.cz do 18. června, tedy do dne, který jsme stanovili jako „Den s přilbou“ Vaši fotku nebo video zachycující, jak používáte přilbu při každodenních činnostech. Inspirovat se můžete vizuálem naší kampaně. Ukažme všem, že by měla být cyklistická helma automatickou výbavou každého cyklisty. Při sdílení příspěvků a výzvy použijte #nosimhelmu. Nejoriginálnější příspěvky 18. června zveřejníme a samozřejmě odměníme. Ze všech příspěvků vybereme tři nejlepší a jejich tvůrci si vyberou výhru z naší nabídky.

Prosíme, počítejte s tím, že odesláním příspěvku na Instagram Policie ČR nebo zmiňovaný e-mail souhlasíte s případným využitím Vaší fotografie nebo videa v rámci kampaně AUTOMATICKY k propagaci tématu nezbytného používání cyklistické přilby. Zasláním příspěvku zároveň udělujete souhlas, abychom Vás kontaktovali prostřednictvím profilu nebo e-mailového účtu, ze kterého byl příspěvek odeslán.

Odměny:

1. Balíček cyklodoplňků

2. Balíček propagačních předmětů Policie ČR

3.Den ve Světě Záchranářů

4. Exkurze u policejních koní

5. Exkurze v Kriminalistickém ústavu

„Na kolo usedá denně z různých důvodů stále více lidí. Někdo vyjíždí za sportem, zážitky, jiní využívají kolo jako ekologický dopravní prostředek. Za samozřejmost považujeme bezpečný návrat. Tomu musí každý z nás ale sám přispět. Pomozte nám připomenout, jak zásadní je využívání ochranných prvků, zejména u tak zranitelné skupiny účastníků provozu, kterými jsou cyklisté. Sdílejte a šiřte naši výzvu s #nosimhelmu a noste helmu AUTOMATICKY,“ dodává pplk. Veronika Hodačová z oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Děkujeme všem, kdo se rozhodnou do kampaně zapojit, i těm, kdo už teď nosí helmu AUTOMATICKY. Kampaň s výzvou i díky zapojení každého z Vás rozšíříme na evropskou úroveň prostřednictvím organizace sdružující dopravní policie členských států ROADPOL.

