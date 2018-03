Policie ČR: NCOZ ukončila vyšetřování stamilionového podvodu

Podvodné jednání mělo spočívat v neoprávněném získání licence na výrobu elektrické energie ještě v roce 2010. V následujících 20 letech by totiž byla takovému žadateli garantována podstatně vyšší cena za výkup takto vyrobené elektřiny, než u fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu až v roce 2011.

K vydání licence mělo podle závěrů kriminalistů NCOZ dojít na základě předložení nepravdivých dokumentů (revizní zpráva a předávací protokol) Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ). Tyto dokumenty měly být použity v řízení za účelem získání licence pro výrobu elektrické energie z fotovoltaických zdrojů. Revizní zpráva, která měla osvědčit bezpečnost celé fotovoltaické elektrárny, byla zpracována v době, kdy výrobna ještě zdaleka nebyla dokončena. Předávací protokol díla, jehož předložení ERÚ bylo nezbytnou podmínkou k vydání licence, měl být datován rovněž ke dni, kdy fotovoltaická elektrárna ještě nebyla dokončena. Společnost, které byla licence udělena, tak podle našich závěrů získala neoprávněné obohacení ve výši cca 247 milionů korun, přičemž po dobu garantované délky podpory by výše způsobené škody mohla dosáhnout celkem 534 milionů.

V této věci jsou obviněni z trestného činu podvodu jednatel obchodní společnosti, která si zhotovení elektrárny v Jihomoravském kraji objednala, a revizní technik, který vyhotovil příslušnou revizní zprávu. Z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby je obviněn úředník stavebního úřadu, který i přes zjevnou nedokončenost fotovoltaické elektrárny vydal kolaudační souhlas stavby.

Policejní orgán ve věci zajistil výnosy z trestné činnosti, a to zajištěním tzv. budoucích pohledávek, tedy pohledávek obchodní společnosti, která o licenci zažádala, vůči společnosti, která vyrobenou elektrickou energii ze zákona povinně vykupuje.

Všechny osoby jsou stíhány na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným z trestného činu podvodu trest odnětí svobody od 5 do 10 let, obviněnému z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby hrozí trest odnětí svobody od 5 do 12 let.

Psali jsme: Vojenští a státní policisté spolupracují na technických inovacích i efektivitě výcviku Policie ČR: Ani třeskuté mrazy KOBRU nezastavily Policie ČR: Zástupci Interpolu v Praze řešili terorismus Policie ČR: Převaděči běženců zadrženi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva