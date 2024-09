Poslanecká sněmovna: Dva roky spolupráce s Potravinovou bankou

Vzhledem k obtížné předvídatelnosti jednání Sněmovny a zejména jeho délky se totiž spotřeba potravin nedá přesně naplánovat. „Musíme počítat s nějakou rezervou při objednávání a zásobování produkty. Je přirozené a pro nás velmi správné, že ty nespotřebované přebytky můžeme použít pro dobrou věc,“ uvedl vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.

Od září 2022 odebírá každý pátek neprodané potraviny ze sněmovního gastronomického provozu Potravinová banka. „Někdy to slouží seniorům k pohoštění, někdy lidem v azylovém domě, někdy dětem v Klokánku. My pomáháme lidem v nouzi, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, ať je to proto, že jsou osamělí senioři, vdovy a vdovci, matky samoživitelky, lidé s handicapem nebo děti bez domova, bez rodičů nebo v krizi,“ upřesňuje Věra Doušová z Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj.

„Za dva roky spolupráce jsme Potravinové bance k charitativnímu využití předali více než 16 000 produktů za více než 600 000 korun. Jsme vlastně jediná veřejná instituce, která s Potravinovou bankou takto spolupracuje. A chceme v tom nadále pokračovat,“ upřesnil vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.

Podle Věry Doušové mohou lidé potravinovým bankám pomoci přímo darováním potravin nebo dětského hygienického zboží, dále se mohou zapojit jako dobrovolníci při přípravě tašek s potravinami nebo zaslat finanční dar. „Prosím, neplýtvejte, když něco koupíte, co nepotřebujete, zkuste přemýšlet, komu to darovat nebo to přivezte do Potravinové banky. Dáme to těm, kterým to pomůže,“ apeluje Věra Doušová.

„Jsme velice rádi, že produkty, které ze Sněmovny odebírá každý pátek Potravinová banka, slouží dobré věci pro samoživitelky a samoživitele a také pro seniory v Praze a středních Čechách,“ uzavírá vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.