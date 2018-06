Praha: Kreativní festival Maker Faire již tento víkend

Kdo jsou to makeři? „Prostě kutilové nové generace, kteří své nápady sdílejí a inspirují ostatní, aby si něco vyzkoušeli vyrobit.

Podobné projekty je nutné vidět a zažít, je to hlavně o procesu a přímé zkušenosti,“ říká Denisa Kera, ředitelka festivalu Maker Faire Prague 2018, který se po úspěšném tažení mnoha světovými městy poprvé uskuteční v Česku o víkendu 23. a 24. června na pražském Výstavišti.

Od obřího kanónu po robůtky z kartáčku na zuby

Program Maker Faire Prague 2018 je k dispozici na webových stránkách festivalu a nabízí 180 tvůrčích projektů, 20 workshopů a 50 vystoupení či přednášek. Maker Faire je festival, jarmark, konference, trochu i cirkus, a hlavně lidová přehlídka inovací, vychytávek, kreativních a vzdělávacích nápadů všeho druhu. Děti i dospělí si tu užijí množství velkých i malých atrakcí, například můžou:

vystřelit z největšího vzduchového děla na světě,

obdivovat skleněné parní stroje a elektronické šperky,

prohlédnout si největší velkoformátovou fotografii Prahy,

navštívit digitální 3D planetárium,

zahrát si piškvorky proti „umělému mozku“ ze zavařovacích sklenic,

provádět pokusy s potravinami v dětské chemické laboratoři,

vytvořit si vlastní elektronický hudební nástroj,

vytisknout si vlastní výtvor na 3D tiskárně,

vyrobit si miniaturního robůtka z kartáčků na zuby,

vytesat si dřevěnou motokáru nebo vyzkoušet dřevěné kolo pro lidského křečka,

a mnoho dalšího!

Kutilství jako základ byznysu i kvalitního vzdělání

Na festivalu budou vystavovat děti, senioři, a dokonce i celé rodiny. Pro většinu je to hobby a aktivní způsob trávení volného času, ale jsou i tací, kteří proměnili své koníčky v úspěšný byznys. „Silicon Valley je i u nás v Česku. Festival Maker Faire Prague ukáže, co se kutí, pájí, vytváří, vaří a fermentuje v českých dílnách, kůlnách, laboratořích a sklepech, a jaký to má potenciál,“ říká Denisa Kera.

Festival také prezentuje nový trend ve vzdělávání: „Maker Faire ukazuje, jaký tvůrčí potenciál v nás je. Tenhle potenciál se dnes dá skvěle rozvíjet pomocí nových technologií, ale také sdílených a otevřených dílen, které rovněž představíme. Přáli bychom si inspirovat změny ve vzdělávání, aby se více rozvíjela dětská kreativita tím, že budou žáci místo memorování pracovat na projektech, které je baví,“ uzavírá programový ředitel Jiří Zemánek z FEL ČVUT v Praze.

Festival Maker Faire Prague 2018 vznikl s podporou PRUSA Research, světového výrobce 3D tiskáren, a všichni nekomerční makeři na něm mohou vystavovat zdarma. Makery podpořili i další partneři (BASF, Fujitsu, T-Mobile, Condrad, Horbach, Verbatim a další), a to jak svými vlastními projekty, tak cenami a dalšími aktivitami. Organizátoři očekávají účast nejméně 5000 návštěvníků. Vstupenky mohou koupit již nyní v předprodeji zde.

Další informace najdete na webových stránkách festivalu Prague Maker Faire nebo na sociálních sítích Facebooku, Twitteru či Instagramu.

autor: Tisková zpráva