„Zradili jste sedláky!“ Sterzik s Jurečkou na nože. Padl výkřik

Daniel Sterzik, známý také pod přezdívkou Vidlák, je dlouhodobým kritikem současné vládní koalice. Zástupci vládních stran jej naopak obviňují, že šíří dezinformace ve prospěch ruských narativů.

Úvodní otázku dostal ministr Marian Jurečka, a sice zda bere Sterzika jako politickou konkurenci před blížícími se volbami do sněmovny. „Upřímně, kdyby se dnes nešlo na tuto debatu, tak mám jenom povrchní informace o panu kolegovi, že si říká Vidlák, že je ve vedení hnutí Stačilo! a paktuje se s komunisty. Žádné jeho výstupy, přiznám se, mě nikdy nezajímaly,“ uvedl v podcastu Na dračku.

V debatě padlo i konstatování, že projekt Stačilo!, který bývá označován jako „novodobá levice“, je ve skutečnosti převážně tvořený bývalými komunisty. „To jsou přebarvení komunisti,“ upozornil dále Jurečka.

Když přišla řeč na to, že hnutí Stačilo! nyní jedná i se SOCDEM o možné spolupráci, Sterzik upozornil, že Stačilo! je široká platforma pro sjednocování a že to není jen o komunistech. „My máme své voliče. Máme koho zaujmout. Při posledních volbách levice vypadla ze sněmovny, tak ti voliči, které levice původně zastupovala, jsou teď bez zastoupení, bezprizorní, a jejich hlasem my jsme,“ dodal předseda Stačilo!.

„My jsme hlasem obyčejných lidí a nikdo jiný je tady nezastupuje. Žádná vláda této zemi nezhoršila podmínky obyčejným lidem tak jako tato vláda,“ prohlásil Sterzik směrem k vládnímu kabinetu.

Sterzík: My nejsme Spolu. Nechceme koalici plnou protikladů

Předseda Stačilo! proto zdůraznil, že jeho hnutí jedná se všemi subjekty, ale nechce opakovat model vládní koalice Spolu.

„Samozřejmě nechceme to naše spojování stavět tak, jako je koalice Spolu,“ řekl a gestem ukázal směrem k Jurečkovi. A svá slova upřesnil: „Kdy vedle sebe v jedné řadě můžou stát lidi, kteří mají naprosto odlišné politické názory, naprosto odlišné politické postoje a v podstatě neexistuje slib, který by se nedal porušit,“ pousmál se.

Ministr Marian Jurečka jednoznačně kritizoval, že se hnutí Stačilo! účastní demonstrací s požadavky na změnu režimu a stěžováním si na údajnou ztrátu svobody projevu: „Přichází lidé, jako je tady kolega naproti a křičí, že je tady nějaká nová totalita a není tady svoboda projevu a chceme změnu režimu. … Ti lidé tu můžou mluvit, jsou veřejně v médiích, nikdo je neomezuje. Je to vlastně ukázka toho, jak vysoce stojí naše svoboda. Svoboda projevu…“ argumentoval.

V tu chvíli Sterzik krátce zastavila Jurečku a upozornil na případ učitelky Martiny Bednářové. „Martina Bednářová by s vámi nesouhlasila, pane Jurečko.“

Výbuch kolem případu učitelky: Lhaní, nebo trest za názor?

Bývalá učitelka češtiny Martina Bednářová, která při vyučování žákům na základní škole vysvětlovala, že válka na Ukrajině není a v Kyjevě se nic neděje, dostala od Obvodního soudu pro Prahu 6 sedmiměsíční podmínku za popírání genocidia a válečných zločinů. Verdikt není pravomocný.

Jurečka pokračoval v ostré kritice směrem ke svému oponentovi a obvinil ho z toho, že používá rétoriku, která podle něj evokuje totalitní režimy: „Jestliže tady někdo říká takové výroky, tak si myslím, že je tím, kdo říká, že moje rétorika je ta, která by to tady chtěla úplně demontovat, změnit a nastavit jiný systém totality. Je to v principu, který fungoval i v minulosti. Představitel totalitního režimu. Představitel režimů, ať už nacistických, nebo komunistických.“

Sterzik opakovaně připomněl případ učitelky Martiny Bednářové, která čelí soudnímu řízení kvůli výrokům o válce na Ukrajině. „Paní učitelka, která je souzená za to, že si dovolila projevit svůj názor.“

Ministr mu však oponoval: „To nebyl názor, to bylo lhaní a překrucování skutečnosti.“ Poté se Sterzika několikrát zeptal: „Byl jste na Ukrajině poslední tři roky?“ Když Sterzik přiznal, že osobně nebyl, Jurečka pokračoval: „Já jsem tam byl několikrát, mluvil jsem s těmi lidmi na frontě. Slyšel jsem jejich příběhy, viděl jsem fotky, zohavená těla jejich příbuzných, manželů, dětí. Není co zpochybňovat. Jestli mi učitelka řekne, že není na Ukrajině válka, že tam nebyla vojska, která ohrožovala Kyjev, tak ten člověk lže. Neumí si prostudovat fakta, to je demagogie a nesmysly,“ konstatoval.

„A za to teda můžeme odsuzovat lidi a posílat je do vězení?“ tázal se Sterzik překvapeně. Podle Jurečky má učitel nějakou zodpovědnost za to, co říká a co učí. „A má učit relevantní fakta,“ zdůraznil. „A za to je zapotřebí ho posadit do báně?“ pozastavoval se dále předseda Stačilo! Načež Jurečka závěrem dodal: „Nemá lhát a vymýšlet si.“

Slušní sociální demokraté odcházejí, tvrdí Jurečka

Ministr Jurečka se následně vrátil k tématu spolupráce hnutí Stačilo! se SOCDEM a přidal konkrétní příklad, který měl podle něj ilustrovat nesouhlas části jejích členů s tímto spojením: „Ke spojení Stačilo! a sociálních demokratů ještě jedna věc, která to ilustruje, je, že všichni slušní sociální demokraté, třeba pan senátor Vícha, Netolický, se zvedli a říkali, že tady u toho fakt nebudeme a jdeme pryč,“ poukázal.

Na Jurečkovo tvrzení o odchodu slušných sociálních demokratů reagoval Daniel Sterzík s ironií: „Na druhou stranu já se fakt nezlobím, že oranžová TOPka opustila Sociální demokracii a zůstali tam normální lidi.“

Tato slova Mariana Jurečku rozlítila: „Neuvěřitelné. Vy říkáte, že je to oranžová TOPka? Vy jste tam asi někdy s těma lidma nemluvil,“ uvedl a Víchu i Netolického chválil za poctivou politiku.

„O sociální demokracii mluví to, že to byla 30% strana a teď je to strana 3 %. A je to 3% strana přesně díky práci těchto lidí, o kterých mluvíte,“ uvedl Daniel Sterzik.

„Byl jsem nedávno na Zemědělském svazu, kde přímo zemědělci a také staří sedláci říkali, že lidovci zradili zemědělce a budou raději volit někoho jiného. Třeba nás,“ přidal Sterzik svou zkušenost, když Jurečka kritizoval jeho „paktování s komunisty“.

Debata o komunismu: levné byty, nebo justiční vraždy?

Moderátorka položila otázku, zda byl komunistický režim v Československu podle Daniela Sterzika nesvobodný, nebo v něčem i inspirativní. Sterzik odpověděl jasně: „Byl nesvobodný. O tom se nemusíme bavit.“ Ministr Marian Jurečka ho však hned upřesnil: „Byl totalitní.“

„Ale na druhou stranu, kurňa, kdy se naposled levně bydlelo v této zemi? Kdy naposled měli všichni práci, všichni zubaře, všichni měli nějakou zajištěnou budoucnost? Kdy byly pokryty základní potřeby? A kdy se tu taky naposled rodilo dostatek dětí?“ uvedl Sterzik.

Jurečka reagoval ostře: „A kdy rolníci a živnostníci seděli v kriminále, byli popravováni? Kdy politici typu Milada Horáková byli brutálně umučení? Kdy naposledy?“ Sterzik upřesnil: V padesátých letech.“ Na to Jurečka rozčileně reagoval: „Potom vy tady chcete po tomhle volat?“ „My přece nevoláme po žádných politických procesech,“ uvedl předseda Stačilo!. Jurečka ale trval na svém: „Vy jste tady teď glorifikoval režim, který byl brutálně nesvobodný!“ „Já jsem jenom řekl, že ten režim uměl pro všechny udělat byty,“ zopakoval Sterzik.

„Tento režim sta tisíce lidí připravil o jejich perspektivu. O schopnost svobodně studovat. Podnikat, cestovat, vyjadřovat se, žít duchovní život, dělat skauta,“ rozhořčil se ministr. „A bylo to naposled, kdy všichni měli práci, kdy se rodilo, kdy porodnost byla dostačující. Od té doby už ne, člověče,“ poukázal Sterzik i na pozitivní věci, které minulý režim přinášel.

Sterzik: Rusko není hrozba. Je to země, se kterou máme obchodovat

Stranou nezůstala ani spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky. Sterzik popsal zahraničněpolitickou vizi hnutí Stačilo!. Zdůraznil, že hlavní budoucnost Česka vidí ve spolupráci se zeměmi střední Evropy,: „Já si hlavně představuju, že budeme mnohem víc spolupracovat v rámci V4 a vůbec se zeměmi střední Evropy, protože my jsme si spolu souzeni. Jsme země v tomto jednom bloku. Měli jsme spolu tisíciletou minulost, víme na sebe vše, známe vše. Nevylučuje se, že V4 bude hrát mnohem větší roli a silnější roli než třeba naše partnerství s Evropskou unií. Plán je posilovat vazby v rámci V4 a vůbec střední Evropy a rozvolňovat vazby s Evropskou unií, s NATO podobným způsobem. A i společnou obranu bychom řešili v rámci V4 a dalších zemí ve střední Evropě,“ řekl.

Na přímou otázku, zda by se středoevropské země v rámci V4 dokázaly ubránit případné ruské agresi, Daniel Sterzik zpochybnil samotnou představu Ruska jako aktuální hrozby: „Především si myslím, že Rusko na Evropskou unii nebo na střední Evropu vůbec útočit nebude. Měli bychom si ujasnit, co to Rusko vlastně je. Jestli prohrává na Ukrajině, nebo jestli do pěti let dokáže obsadit Evropu. Ruskou federaci nevnímám ani jako hrozbu, ani jako důvěru. Vnímám ji jako zemi, která je ve svém prostoru a náš zájem je s ní obchodovat.“

Po vystoupení Daniela Sterzika ohledně zpochybnění ruské hrozby se ministr Marian Jurečka netajil rozčarováním: „Já s úžasem poslouchám, tady pán volá po návratu zpátky dvou bloků – východního a západního. Mně to přijde absurdní. Rusko porušuje vlastní dohody, které podepsalo, Budapešťskou deklaraci. Dnes a denně vraždí lidi na Ukrajině. A tady kolega to neumí pojmenovat. On neumí říct: je to agrese.“

Na to Sterzik reagoval protiotázkou, zda podobně Jurečka umí pojmenovat situaci ohledně Izraele. Jurečka reagoval:

„Tam si řekněme, kdo byl napaden. Můžeme tím začít. Na koho doletěly ty rakety, které dopadly z Pásma Gazy na území Izraele?“ Sterzik se opakovaně ptal na přímé označení: „Írán napadl Izrael?“ Jurečka pak poukázal na oficiální politiku íránského režimu: „Co říká oficiálně doktrína íránského režimu? Cílem naší politiky je zničit stát Izrael.“

„Politik musí umět jasně říkat, kde je hranice. Kdo je pro něj přítel a nepřítel. Kdo je hrozba, a kdo není,“ dodal ministr a zároveň varoval před podceňováním role Íránu: „Írán je jedna ze zemí, která podporuje terorismus. A ohrožuje i nás.“

Daniel Sterzik na to reagoval narážkou vůči nálepkám, které dostávají, protože v konfliktech volají naopak po míru a diplomatickém řešení: „Proto jsme ti chcimíři,“ uvedl s tím, že kdyby se NATO nesnažilo Ukrajinu stáhnout do svého vlivu, tak tato válka prostě nebyla.

Ostře se vymezil proti obviněním, že by šířil ruskou propagandu nebo že by hnutí Stačilo! bylo financováno z Ruska. „Můžete se podívat na náš transparentní účet a nic takového tam nenajdete,“ odpověděl předseda hnutí Stačilo! na přímou otázku, zda se na financování hnutí podílí ruský kapitál nebo podnikatelé napojení na Ruskou federaci.