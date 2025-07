Čech (Trikolora): Tak nám podpálili stanici metra Staroměstská

Tak nám tady parta zdivočelých cizinců podpálila stanici metra Staroměstská. Popravdě řečeno, divím se, že se to nestalo již daleko dřív. Naše země totiž nemá této věkové kategorii návštěvníků co nabídnout. Zajímavé kulturní památky rozdělil Památkový ústav na okruhy. Dokonce i před pár lety jmenovaná ředitelka jedné středočeské tvrze šla s dobou. Nové koště, jak se říká, dobře mete. Rozdělila malou památku na mikro okruhy. Některé mají dokonce rozsah jen jedné malé místnosti. Nejen ve studentském věku si rozumný návštěvník rychle spočte, že na kulturu tady prostě nemá, a pojede raději třeba do sousedního Polska. Památek je tam mnoho, opravdu krásných, vstupné rozumné, lidé milí, a na ulicích bezpečno a pořádek. To se bohužel o Praze rozhodně říci nedá. Jezdíme tam často, takže mohou srovnávat. Jaká kategorie turistů sem zamíří? Jistě, pár těch, co mají jasný cíl a vědí proč. Když se člověk podívá třeba jen na Václavské náměstí, tak úcta a klobouk dolů. Naprostá většina návštěvníků je ale jen odpad společnosti jdoucí za nejlevnějším povyražením. A tak jsme se stali zemí levného chlastu a neregulovaných, převážně amerických koloběžek, se kterými se přiopilí hlupáci, nutno podotknout, že nejen cizinci ale i Češi, beztrestně prohání mezi lidmi po chodnících a ti jen zoufale uskakují. Nikdo rozumný se nechce nechat zmrzačit srážkou s vozidlem jedoucím poměrně velkou rychlostí a vážícím totéž co váží převáženě morbidně obézní jezdec, případně dokonce dva na jedné koloběžce, plus cca 30 kg vozidlo samotné. Fyzika je neúprosná a kinetickou energii si každý sám snadno spočítá podle vzorce E = 1/2 krát hmotnost krát váha. Našinec si na to tak nějak zvykl, a nad Prahou obrazně řečeno zlomil hůl. Nyní jsme se ale dostali na novou úroveň, přesně v duchu japonského principu kaisen = v stálé zlepšování. Parta výtržníků si rozdělá na eskalátoru v metru oheň, hořící předmět odhodí na eskalátor, a výsledek. Menší požár, jak to klasifikovali hasiči. No, jak se to vezme. Již třetí den uzavřená stanice metra Staroměstská. Ptám se, kde byla v té době ozbrojená pěst primátora z ODS, hrdinná Městská policie? S pravděpodobností hraničící s jistotou vám mohu odpovědět kde. Místo, aby chránila veřejný pořádek, tak plnila zastupitelstvem velkoryse stanovený plán odtahů a další buzerace obyvatelstva související s parkováním. Je přece třeba plnit městskou kasičku! Za celou dobu jsem je nikdy v centru neviděl vyhnat elektrické koloběžkáře z chodníku, ani ty, kteří se bezohledně řítí příchozím tunelem k nástupištím plným lidí na Hlavním nádraží, byť jsou přítomni na místě. Tak si kladu hned dvě otázky. Kdy se podobným vandalům podaří konečně podpálit třeba Národní divadlo? V okurkové sezóně to budou i docela fajn novinové titulky. A k čemu má Praha Městskou policii.

PhDr. JUDr. Milan Kryštof Čech, DBA Trikolora

Předseda krajské organizace Středočeského kraje

