Praha a DPP plánují rekonstrukci lanovky na Petřín a nákup nových vozů

Hl. město Praha a Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) chystají rekonstrukci tratě lanovky na Petřín a nákup nových vozů. Stávající infrastruktura pochází z první poloviny 80. let a podle diagnostické studie, na které se podíleli také odborníci z ČVUT, je její životnost maximálně 4 až 5 let.

Na novou podobu vozů plánuje Praha letos vypsat designovou soutěž. Jak budou vypadat by mělo být známo do konce letošního roku. První cestující by se zmodernizovanou lanovkou na Petřín mohli svézt nejdříve na konci roku 2023. Odhadované náklady na rekonstrukci tratě a nákup nových vozů činí zhruba 210 milionů Kč.

Stávající lanovka na Petřín je třetí generací jedné z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších atrakcí ČR. Ročně přepraví více než 2 miliony cestujících. Současná trať pochází z první poloviny 80. let, stejně jako skříně obou vozů. Byla postavena poté, co původní trať z 80 % zničily masivní sesuvy půdy na petřínském svahu v roce 1967. Podvozkové rámy jsou ještě starší. Byly vyrobeny v roce 1931 v Ringhofferových závodech v Praze, ale zrepasovány byly rovněž v první polovině 80. let 20. století. Jejich životnost výrobce odhadoval na zhruba 20 let.

Přestože od zprovoznění této generace lanovky na Petřín v červnu 1985 DPP nepřetržitě monitoruje stav svahu, každoročně provádí údržbu veškeré infrastruktury, včetně řídícího systému, brždění a dalších bezpečnostních prvků, dle potřeby opravuje betonové desky, mostky či kotvení pražců, technický stav tratě i vozů odpovídá svému stáří 35 let a blíží se konci své životnosti. DPP v roce 1996 opravil mostní podpěry, v letech 2015 až 2016 postavil nový most a stanici Nebozízek kvůli havarijnímu stavu původní konstrukce z roku 1985. Postupně se zhoršující technický stav tratě kvůli nekvalitnímu podloží a nefunkčnímu odvodnění potvrdila v roce 2018 diagnostická studie, na které se podíleli také odborníci z ČVUT.

„Jedna z nejatraktivnějších turistických ikon Prahy i celé České republiky si zaslouží nikoliv unifikovaný, ale osobitý design, který nejlépe zajistíme designovou soutěží, od níž také očekávám zvýšení kapacity vozů na maximum v technických a rozměrových podmínkách. DPP sice lanovku na Petřín udržuje v bezvadném stavu, ale trať i vozy mají více než 35 let a odhadovanou dobu životnosti maximálně 4 až 5 let. Je to další dopravní infrastruktura v Praze, jejíž modernizace se bohužel odkládala do nejzazšího možného termínu. Staráme se o to, aby MHD v Praze byla moderní a plně funkční. Lanovku na Petřín musíme zrekonstruovat a nakoupit nové vozy, jinak se může stát, že do pěti let přestane jezdit. O rekonstrukci budeme jednat na nejbližším zasedání Rady hl. m. Prahy. Je to ale současně příležitost pro to, abychom ovlivnili novou podobu vozů, proto plánujeme na ni vypsat designovou soutěž. Nechceme a nemůžeme ovlivňovat základní technické parametry vozů, ale potencionální výrobci nabízí možnost individuálního designu čelních partií, interiéru nebo oken a samozřejmě barevnosti. Praha díky tomu získá nejen nové, ale i jedinečné vozy lanovky na Petřín, které mohou sloužit dalších minimálně 30 let. Rekonstrukce nám současně umožní realizovat stavební úpravy na postupně bezbariérové zpřístupnění lanovky na Petřín,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátor a předseda dozorčí rady DPP.

„Letos v červenci lanovka na Petřín oslaví 130 let od zahájení provozu. V historii jej musela dvakrát přerušit, krátce po založení Československa na 12, a v 60. letech na 20 let. Nechceme dopustit další přerušení jejího provozu, mimo nezbytnou dobu, po kterou budeme trať rekonstruovat a testovat nové vozy. Petřínský svah ujíždí, trať potřebuje do 4 – 5 let akutní rekonstrukci. Vozy mají zkroucený rám a zhruba stejně dlouhou maximální životnost jako trať. Na druhou stranu nemá ekonomický smysl trať rekonstruovat, aniž bychom věděli, jaké vozy budou po ní dalších cca 30 let jezdit,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch a dodal: „Výroba nových vozů včetně testování potrvá zhruba půldruhého roku, v mezičase můžeme připravovat projekt a zrealizovat samotnou rekonstrukci tratě. Potrvá cca 6 – 8 měsíců, což by měla být doba, po kterou lanovka nebude jezdit. Předpokládáme, že stavět by se mohlo v roce 2023 a první cestující by se novými vozy po zrekonstruované trati na Petřín mohli svézt nejdříve na konci roku 2023. Tento projekt bereme jako symbolický dárek ke 130. výročí lanovky na Petřín, aby mohla cestujícím bezvadně sloužit dalších alespoň 30 let.“

„Lanová dráha na Petřín, která zahájila provoz již v roce 1891, má pro nás nesmírný význam, je to opravdový technický skvost. Vypovídající je množství cestujících, kterých je v letních měsících až 250 tisíc, v průměru přes dva miliony ročně. A od spuštění novodobého provozu v roce 1985 přepravila lanovka přes 55 milionů lidí. Proto je důležité, aby proběhla rekonstrukce v takovém rozsahu, aby byla zajištěna bezpečná přeprava osob a lanovka tak mohla sloužit návštěvníkům další desítky let,“ dodal Petr Hejma, starosta Prahy 1.

Rekonstrukce tratě a nákup nových vagonů umožní modernější řešení nouzové brzdy. Stávající lanovka na Petřín využívá nouzovou brzdu tzv. „na lano“. Tuto technologii ale již několik desítek let nikdo nevyrábí. Většina současných pozemních lanovek používá nouzovou brzdu tzv. „na kolejnici“. Tohle řešení oproti stávajícímu přinese několik výhod. Zjednoduší se samotná konstrukce dráhy. Vodící klapky pro tažné lano budou uspořádány tak, že se zjednoduší a zlepší odvod vody z tratě, nebude nadále nutné provádět složitý servis, kontroly a výměny brzdný lan, jejích vodících klapek a dalších návazných zařízení. V konečném důsledku to bude znamenat finanční úsporu při pravidelných údržbách a její celkové zkrácení, což ocení zejména cestující. V rámci rekonstrukce tratě a nákupu nových vozů DPP počítá se stavební přípravou bezbariérového zpřístupnění lanovky na Petřín.

Stručně z historie lanovky na Petřín

Realizace výstavby lanovky na Petřín započala v roce 1890. Hlavním důvodem byla potřeba přepravy cestujících k nově vystavěné Petřínské rozhledně. Lanová dráha Újezd – Petřín začala veřejnosti sloužit 25. července 1891. Délka dráhy činila 396,5 metrů a kapacita 50 osob. Byla poháněna vodní převahou. Prvotní celoroční provoz byl po čtyřech letech upraven na provoz mimo zimní měsíce, kdy vznikaly potíže se zamrzáním vody. Provoz lanovky byl přerušen začátkem 1. světové války. I přes snahu obnovení trvalého provozu v následujících letech sloužila lanovka k přepravě cestujících sporadicky. V důsledku poválečné ekonomické situace a nedostatku vody, zdroje pohonu, byl v r. 1920 provoz lanovky trvale ukončen. Provoz lanovky byl obnoven v roce 1932 z důvodu nutnosti dopravní obslužnosti při tehdejším Všesokolském sletu. Lanovka byla prodloužena, délka dráhy byla 511 metrů a přepravní kapacita narostla o více než 100 % na 105 osob. Lanovka byla zmodernizována, pohon elektrifikován a systém řízení již zajišťoval poloautomatický režim. Do lanovky byl instalován celosvětově jedinečný bezpečnostní brzdný systém „na lano“ s vozovou klínovou brzdou a atypická Abtova výhybna pro míjení vozů.

Provoz lanovky ukončilo v roce 1965 až špatné počasí. Nejprve se kvůli nashromáždění spodní vody pod dráhou v oblasti výhybny vytvořila kaverna a část tratě propadla o cca 20 cm. Během příprav na opravu tratě došlo v roce 1967 kvůli intenzivním nadměrným srážkám k podmáčení celého petřínského svahu, nevíce v oblasti Nebozízku a k masivnímu sesuvu půdy. Tímto bylo poškozeno 80 % tratě včetně kolejí a provoz lanovky byl natrvalo přerušen. V dalších letech proběhly rozsáhlé sanace k zajištění celkové stability petřínského vrchu.

Hlavním impulzem pro opětovné zprovoznění lanovky na Petřín bylo pořádání spartakiády v roce 1985. Provoz byl zahájen v červnu 1985 na nově vybudované dráze s repasovanými vozy moderního vzhledu. Lanovka byla zařazena do systému pražské MHD, v kterém funguje dodnes.

Od roku 1985 DPP lanovkou na Petřín přepravil více než 55,5 mil. cestujících. V roce 2019 to bylo 2 230 373 cestujících, což je rekordní počet za celou dobu své existence. Lanovka na Petřín se tak stala druhou nejnavštěvovanější atrakcí v ČR. Vytíženější je během letní sezóny (duben až říjen), kdy v průměru přepraví 250 tisíc cestujících za měsíc. V zimní sezóně to je v průměru 120 tisíc cestujících měsíčně.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (DPP), je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 141 autobusových linek, 1 trolejbusovou linku, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2020 DPP vlastnil 1 144 autobusů, 850 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. DPP v loňském roce přepravil 1,17 miliardy cestujících a ujel více než 182 mil. vozokilometrů. Podnik měl k 1. 1. 2020 celkem 11 006 zaměstnanců v evidenčním stavu, z toho 4 303 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

