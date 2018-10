Průzkum STEM/MARK: Češi se nejvíc bojí rakoviny, cukrovka je podle nich "v pohodě", každý čtvrtý si myslí, že ji lze vyléčit

Více než polovina Čechů si neuvědomuje, že nejvážnější přidruženou chorobou diabetu je kardiovaskulární onemocnění, tedy onemocnění srdce a cév. Každý čtvrtý se dokonce mylně domnívá, že cukrovku lze vyléčit. Přestože se v poslední době se na trhu objevily léčivé přípravky, které výrazně zvýšily kvalitu života diabetiků a snížily riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, pacientům stále nezbývá než do konce života užívat léky.

Polovina lidí neví, že cukrovka může způsobit mrtvici či infarkt

Výzkumu agentury STEM/MARK, který je reprezentativní pro populaci ČR a proběhl v první polovině letošního roku, se zúčastnilo 1 050 lidí ve věku 18–75 let. Jeho cílem bylo zjistit, jaké znalosti má veřejnost o diabetu a za jak nebezpečné onemocnění jej považuje. Výsledky, které průzkum přinesl, odborníky znepokojily hned z několika důvodů. Na rozdíl např. od rakoviny se Češi diabetu bojí výrazně méně a nepřikládají mu zvláštní pozornost. Jednoznačnou obavu z diabetu vyjádřilo přibližně 40 % Čechů, zatímco u rakoviny to bylo přibližně 60 % a u mrtvice přibližně 50 %. Přitom v posledních letech se u tuzemských specialistů léčilo s diabetem přibližně 850 – 900 tisíc osob1. Léčení diabetici se dožívají v průměru o 6 let méně, a pokud mají diabetici ještě onemocnění srdce, dokonce o 12 let méně, než zdraví lidé. Lidé trpící cukrovkou mají až o 70 % větší šanci, že onemocní kardiovaskulární chorobou. Onemocnění srdce a cév jsou na prvním místě mezi příčinami úmrtí diabetiků s 50 % všech případů. „Lidé cukrovku (diabetes) hodně podceňují a myslí si, že v nejhorším si stačí píchat inzulín a je vše vyřešené. Neuvědomují si přitom, že s cukrovka může vést k závažným komplikacím a předčasné smrti. Právě díky komplikacím a velkému množství pacientů představuje diabetes závažný problém. Počet nemocných každým rokem roste o přibližně 10 tisíc nových případů a brzy bychom tak v České republice mohli mít 1 milion pacientů s diabetem. Vždy je nutné upravit životosprávu a včas nasadit nejvhodnější léčbu. V posledních letech došlo v léčbě diabetu k výraznému pokroku a můžeme léčit moderními léky, které mohou výrazně snížit riziko předčasného úmrtí na kardiovaskulární onemocnění – nejčastější příčinu úmrtí pacientů s diabetem,“ komentuje výsledky průzkumu doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. ze 3. interní kliniky a Diabetologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Že je nejčastější příčinou úmrtí nemocných s diabetem 2. typu právě onemocnění srdce a cév, nevěděly dvě třetiny respondentů. Celkem 35 % respondentů si s pojmem diabetes spojuje injekce a píchání inzulinu. Druhou nejčastější odpovědí byla dieta (22 %) a až na třetím místě figuruje obava z vážné nemoci (19 %). Že se jedná o celoživotní problém, spontánně uvedlo pouze 5 % dotázaných.

Každý čtvrtý se mylně domnívá, že cukrovku lze vyléčit.

Nízké povědomí mají občané také o riziku přidruženého onemocnění ledvin, které postihuje až 50 % diabetiků. Jako možné komplikace doprovázející cukrovku respondenti správně nejčastěji označili nedostatečné okysličování končetin (vznik diabetické nohy) a poškození zraku. Čtvrtina dotazovaných se v rámci průzkumu mylně vyjádřila v tom smyslu, že pokud je diabetes zachycen včas, je možné jej vyléčit.

autor: Tisková zpráva