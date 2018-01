Průzkum STEM/MARK: 70 % Čechů si dárky nechává s vědomím, že je nevyužijí

Problematické je zejména darované oblečení a obuv, zklamat ale může i elektronika. Více než polovina Čechů přitom nevhodné dárky dále neřeší, obvykle si je jednoduše ponechá a později jimi třeba udělá radost někomu jinému. Zjistil to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Home Credit.

Většinu z nás dárky potěší, ženy zejména elektronika

„U stromečku se vždy snažíme své blízké maximálně potěšit, ale ne vždy se to vyvede. Čtvrtina lidí přiznává, že si rozbalili něco, co se jim vůbec nezamlouvalo. Ať už se jednalo o špatnou velikost, nebo se dárce jednoduše netrefil do vkusu,“ říká Roman Müller, analytik spotřebitelského financování společnosti Home Credit. S darovaným oblečením či botami má špatnou zkušenost téměř pětina Čechů. Pokud nemá dárce od obdarovaného vyslovený tip či nezná jeho přání, u tzv. měkkých dárků je výběr často sázkou do loterie. Naopak elektroniku, tedy zejména počítače, mobilní telefony a tablety, za nevhodný dárek považuje jen jedna žena ze sta. Muže zklamala v 8 % případů – pravděpodobně si představovali, že dostanou dražší model nebo očekávali vyšší výkon. Po měkkých dárcích byli muži dále nejvíce nespokojeni s darovanou kosmetikou či s parfémy.

Podívejme se ale na celou problematiku vracení a výměny nevhodných dárků také z druhé strany. Toho, že se jejich výběr dárku příliš nezadařil, si jsou vědomi spíše muži. A to téměř ve čtvrtině případů. K omylu se přiznalo i 14 % žen.

Nevhodné dárky si většinou ponecháme, později jimi potěšíme druhé

Reakce na to, když se z balicího papíru vyloupne třeba CD kapely, kterou by si obdarovaný nikdy sám dobrovolně nepustil, se výrazně liší. Platí ale, že 70 % lidí situaci nijak aktivně neřeší a dárek si ponechá. „Jen asi 14 % lidí vyrazí do obchodů, aby věc vyměnili za jinou. Zbytek využije příležitost, a když dárek nepotěšil je samé, věnují ho někomu dalšímu, ať už přátelům, nebo třeba charitě. Popřípadě si nepadnoucí oblečení nechají a doufají, že do něj časem zhubnou,“ shrnuje Müller.

Pokud už vyrazí za výměnou, většinou se respondenti setkají s příjemným jednáním. „Lidé se nebojí ani nestydí jít si po svátcích nevhodný dárek vyměnit za jiný, nebo dokonce rovnou žádat zpět peníze. Spíše dobrou zkušenost s výměnou zboží u obchodníka má zhruba čtvrtina dotázaných žen i mužů, více než desetina žen byla dokonce s průběhem výměny velmi spokojena. Vracení zboží přeje jak legislativa, zejména podmínky nákupu zboží přes internet, tak i individuální podmínky některých obchodníků, které jsou v tomto směru vstřícnější, než ukládá zákon,“ uzavírá Müller.

