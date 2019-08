ŘVC: Poklep na základní kámen odstartoval stavbu nového mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi u Přelouče

Odstraní se tak jedna z překážek pro budoucí nerušenou plavbu lodí až do Pardubic a zlepší se spojení obou břehů pro automobilovou dopravu. Před 17 dny se na silnici III. třídy č. 32219 ukončila éra provizorního vojenského mostu Bailey Bridge ze 2. světové války, který spojoval oba břehy Labe mezi obcemi Valy a Mělice u Přelouče pro pěší a cyklisty i pro provoz osobních automobilů.

„Strategický projekt splavnění Labe do Pardubic nepředstavuje jen výstavbu zdymadla v Přelouči, ale pro bezpečnou plavbu lodí je třeba rozšířit i most mezi Valy a Mělicemi. Starý most měl mezi pilíři v řece jen úzké pole s nízko položenou mostovkou,“ řekl Ing. Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR jako investora stavby.

„Pro silniční hospodářství Pardubického kraje je výstavba dalšího labského mostu velkou událostí. To i s ohledem na skutečnost, že mosty přes Labe v Přelouči, Řečanech nad Labem a most Pavla Wonky v Pardubicích nejsou v dobrém technickém stavu. I most v Němčicích, který byl rekonstruován ke konci minulého století, je nyní na hranici únosnosti pro těžké nákladní automobily. Plnohodnotné parametry má labský most na silnici I/37 v Pardubicích. Výstavba mostu ve Valech u Přelouče umožní plnou dostupnost integrovaného záchranného systému a autobusovou dopravní obslužnost. Na stavbu mostu budou navazovat další stavby, které připravujeme. Je to průtah Mělic, kde v součinnosti s městem budou vybudovány chodníky, kanalizace a rekonstrukce silnice se zklidňujícími prvky v dopravě,“ uvedl Ing. Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

„U této stavby je společným zadavatelem stát zastoupený Ředitelstvím vodních cest a Pardubický kraj zastoupený správou a údržbou silnic. Je to doklad funkční spolupráce těchto institucí a organizací,“ dodal.

„Společným financováním z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a Pardubického kraje je tak zároveň řešena kvalitní vodní cesta a špatný stav současného mostu,“ doplnil Ing. Lubomír Fojtů. „Nezapomínejme ani na povodně, kdy nový 196 m dlouhý most více než dvojnásobně rozšíří prostor pro průchod velkých vod záplavovým územím,“ dodal.

Nový ocelový most staví společnost firem SMP CZ a.s. a Metrostav a.s. a do provozu bude uveden v červnu roku 2020. Konstrukce moderních tvarů bude s obloukem přes hlavní pole typu tzv. Langerova trámu. Z jednotlivých dílů se bude most sestavovat na Mělické straně a postupně po částech se bude vysouvat přes řeku. Během výsunu bude konstrukce podepřena pomocnými věžovými bárkami v korytě Labe, které se po dokončení odstraní a v řece pak nebude pohyb lodí ani proudění vody omezovat žádný pilíř. Vybetonovaná mostovka šířky 14 m ponese dvoupruhovou komunikaci i oboustranné chodníky pro pěší a cyklisty šířky 2,50 m.

Celkové náklady dosahují 258 mil. Kč včetně DPH.

Ředitelství vodních cest ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Ředitelství vodních cest ČR rovněž provozuje veřejné přístavy a přístaviště.

