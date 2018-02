Rosatom dodal do Francie kovový uran pro reaktor Jules Horowitz

21.02.2018 22:04

V roce 2017 dodala společnost Novosibirskij závod chimkoncentratov (NZCHK) ze struktury ruské korporace pro atomovou energii do Francie přes 300 kilogramů kovového uranu, který bude použit pro výrobu paliva do inovativního výzkumného reaktoru Jules Horowitz (JHR). Oznámil to Alexander Jevsejev, výrobní ředitel NZCHK.