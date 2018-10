S americkými investory CzechInvest dosud dojednal investice za více než 80 miliard korun

Během své návštěvy Spojených států amerických ve dnech 21. až 26. října 2018 generální ředitelka agentury CzechInvest Silvana Jirotková zavítala do Washingtonu a New Yorku. V hlavním městě navštívila velvyslance České republiky v USA Hynka Kmoníčka. V New Yorku si prohlédla zdejší slavnou burzu a zúčastnila se investičního fóra pořádaného Českou republikou a Slovenskem ke 100. výročí založení Československa v Bohemian National Hall. Setkává se také s americkými firmami, které v Česku již působí, i s těmi, které své investice do České republiky teprve zvažují.

„Američtí investoři patří v České republice k těm nejvýznamnějším. Do roku 2017 zde s naší podporou investovali přes 80 miliard korun, což je řadí na třetí místo pomyslného žebříčku, za Německo a Japonsko,“ shrnuje význam amerických investic pro Českou republiku Silvana Jirotková, generální ředitelka CzechInvestu. Ve Spojených státech amerických se potká s nejvýznamnějšími americkými investory v Česku jako jsou GE Aviation, Yankee Candle, Honeywell či AT&T.

Cestu po USA ředitelka Jirotková zahájila v neděli 21. října 2018 ve Washingtonu. Povečeřela zde s velvyslancem ČR v USA Hynkem Kmoníčkem a Vladimírem Bärtlem, náměstkem ministra průmyslu a obchodu. Tématem setkání byly česko-americké obchodní vztahy a místní spolupráce agentur CzechInvest a CzechTrade.

Po přesunu do New Yorku Jirotková v úterý 23. října 2018 navštívila newyorskou burzu. Následně se s americkými investory, včetně těch potenciálních, kolegy z oblasti české ekonomické diplomacie a dalšími partnery setkala na investičním fóru CZ|SK 100 Years of Business v Bohemian National Hall v New Yorku. Jako připomínku 100 let česko-slovensko-amerických obchodních vztahů a také, aby představily příležitosti a výhody obou zemí pro americké investory, jej zorganizovaly CzechInvest a Velvyslanectví Slovenska ve Washingtonu za podpory Generálního konzulátu ČR v New Yorku, agentury SARIO a dalších partnerů.

Na programu má ředitelka Jirotková také setkání s českými start-upy, které do New Yorku CzechInvest vyslal v rámci svého projektu CzechAccelerator. Ve zdejším inkubátoru Venture Out se ve středu 24. října 2018 potkala se začínajícími podnikateli ze Spaceflow a Aputime, kteří zde od letošního září sbírají zahraniční podnikatelské zkušenosti, i zástupci start-upu TouchArt, kteří zde se svou aplikací Eventee absolvovali svůj pobyt již dříve.

Po návštěvě Belgie, Japonska a Německa se jedná o čtvrtou zahraniční cestu generální ředitelky Silvany Jirotkové od jejího jmenování do funkce letos v březnu.

Psali jsme: CzechInvest: Společnou řeč se sociálními podniky hledaly i královéhradecké firmy CzechInvest se připojuje k národním oslavám 100 let republiky NKÚ: Průmyslové zóny v ČR? Na brownfieldech se nestaví, většina zón vzniká na zelené louce CzechInvest: Estonský start-up Pipedrive otevírá pobočku v Praze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva