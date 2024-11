SFPI: Projekt Obec ON propojuje obce s odborníky na investiční výstavbu

Cílem je poskytnout městům a obcím přístup k síti odborníků v regionálních centrech nebo expertů z různých oblastí od finančního modelování přes projektové řízení a strategické plánování až po právní, ekologické a technologické poradenství. Projekt se zaměřuje nejen na podporu dostupného nájemního bydlení, ale také na realizaci dalších veřejných investic, které jsou pro rozvoj obcí klíčové.

Cílem projektu Obec ON (ZDE) je propojovat zástupce samospráv s příslušnými odborníky z oblastí projektového řízení, financování, technologií i právnických služeb. „Sekce poradenství vznikla jako nový organizační útvar v rámci SFPI, který má v působnosti podporu regionálního rozvoje a dostupného bydlení. Multioborový tým interních odborníků a externích expertů nabízí unikátní know-how v investiční výstavbě a jedinečný typ poradenství pro veřejný sektor, který mohou veřejní investoři využívat,“ vysvětluje Daniel Ryšávka, ředitel Státního fondu podpory investic.

Anketa Jste pro vystoupení z EU? Ano 96% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5321 lidí

Projekt Obec ON zastřešuje aktivity Koordinačního a kompetenčního centra a Regionálních center SFPI, která ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a s podporou Národního plánu obnovy poskytují veřejným investorům odbornou pomoc. Municipalitám pomáhá s poradenstvím při realizaci veřejných investic, jako jsou rekonstrukce dopravní a vodohospodářské infrastruktury, výstavba školských, společenských nebo sportovních zařízení či realizace modro-zelené infrastruktury. Zpracování požadavků obcí na experty probíhá velmi rychle – do čtyřiceti osmi hodin. Největší zájem je o právní poradenství, finanční modelování a řešení legislativních a regulačních požadavků. Již nyní projekt Obec ON podpořil investice v celkové hodnotě přesahující osm miliard korun.

Regionální centra podpory investic do bydlení SFPI působí od dubna letošního roku přímo ve třinácti regionech, kde jeho pracovníci pomáhají a jsou tak obcím nablízku. Na základě více než tisíce osmi set poskytnutých konzultací v obcích byly identifikovány stovky připravovaných projektů obecního bydlení s investičním potenciálem přes třicet tři miliard korun.

Od září do října proběhla v rámci projektu Obec ON série Regionálních fór podpory investic do bydlení, která se uskutečnila po celé České republice. Na těchto setkáních se mohlo více než šest set padesát zástupců měst a obcí setkat s odborníky a získat přehled o možnostech strategického plánování nebo technologického řešení staveb. Hlavním tématem byly možnosti dotačního a úvěrového financování projektů dostupného nájemního bydlení.

Další pokračování diskusních setkání Regionálního fóra SFPI jsou pro zástupce měst a obcí naplánována od března 2025. Poradenské služby mohou veřejní investoři v průběhu celého roku on-line poptávat prostřednictvím formuláře na webu SFPI nebo přímým kontaktováním specialistů regionálního centra ve svém kraji.

Psali jsme: Státní fond podpory investic spustil příjem žádostí do programu Dostupné nájemní bydlení Již 723 dnů poskytuje Státní fond podpory investic finanční podporu obětem tornáda na jižní Moravě SFPI začal přijímat žádosti do programu Nájemní bydlení Státní fond podpory investic: Program Živel dál pomáhá v oblastech, zasažených tornádem