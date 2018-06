SŽDC: O prázdninách zkomplikují provoz na železnici desítky dlouhodobějších výluk

SŽDC jako správce železniční infrastruktury informuje o nejvýraznějších omezeních během července a srpna s přesahem do června a září, která budou mít dopad na provoz vlaků. Jedná se pouze o dlouhodobější výluky v trvání minimálně několika dnů, během kterých budou vlaky nahrazeny autobusy, případně budou jezdit podle výlukových jízdních řádů. Konkrétní termíny výluk se mohou měnit podle provozní situace.

Praha a střední Čechy

Od 5. do 16. 7. nepojedou vlaky mezi Mladou Boleslaví hlavním nádraží a Mladou Boleslaví-Debří, kde bude probíhat snesení mostu a vložení nového. Vložení mostního provizoria pak omezí provoz vlaků v Mladé Boleslavi mezi tamním hlavním a městským nádražím, a to konkrétně ve dnech 5. až 26. 7. Od 9. do 20. 7. nebudou moci vlaky na trať mezi Mladou Boleslav hl. n. a stanicí Luštěnice-Újezd. První tři týdny v červenci se budou měnit pražce a opravovat koleje i přejezdy mezi Mnichovým Hradištěm a Loukovem u Mnichova Hradiště.

V Praze bude omezený provoz ve dnech 17. 7. až 3. 8. a mezi 27. 8. až 16. 9. v úseku Praha- Balabenka - Praha-Vysočany. Budou se zde opravovat koleje. To samé se bude odehrávat mezi Vysočany a Horními Počernicemi ve dnech 30. 6. až 9. 7. a 7. 8. až 26.8. Od 1. 6. do 15. 7. a od 7. 8. do 20. 9. bude omezen provoz v úseku Čelákovice – Lysá nad Labem, důvodem je opět oprava traťové koleje a trolejového vedení. Podle výlukového jízdního řádu se pak bude jezdit mezi Kostomlaty a Lysou nad Labem v období od 7. do 20. 9.

Ve dnech 21. 7. až 19. 8. nepojedou vlaky mezi Čakovicemi a Měšicemi u Prahy, kde se bude opravovat traťová kolej, od 21. 7. do 2. 9. se pak nebude ze stejného důvodu jezdit v navazujícím úseku do Neratovic. Autobusy nahradí vlaky od 7. do 13. 8. mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem, kde bude probíhat oprava traťové koleje a přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Od 9. do 27. 7. nahradí autobusy vlaky v úseku Středokluky – Noutonice, celé prázdniny se pak nebude jezdit mezi Slaným a Zlonicemi. Oprava trati stojí i za uzavřením úseku Veleliby – Čachovice ve dnech 12. až 20. 7. Samozřejmě bude i o prázdninách pokračovat údržba trati 171 mezi Prahou a Berounem, konkrétně v úseku Praha-Radotín – Dobřichovice. V polovině srpna se pak na dva měsíce uzavře trať mezi Nižborem a Roztoky u Křivoklátu.

Západní Čechy

Největší výlukou v západních Čechách bude zastavení provozu mezi Pňovany a Bezdružicemi od 23. 7. do 19. 11., kdy se bude vyměňovat most přes Hracholuskou přehradu. Od 9. do 20. 7. se nebude jezdit mezi Dobřany a Přešticemi, důvodem je oprava výhybek. Oprava železničního svršku bude pak důvodem přerušení provozu mezi Tachovem a Planou u Mariánských Lázní ve dnech 8. až 17. 8. Vlaky mezi Třemošnou u Plzně a Žihlí nahradí autobusy od 27. 8. do 13. 9., od 17. 8. do 16. 11. se nebude jezdit ze Žihle do Blatna u Jesenice kvůli opravě náspu v Pastuchovicích.

Na samém západě Čech se bude od 9. 7. do 2. 8. opravovat most na trati Františkovy Lázně – Hazlov, od 24. 7. do 2. 8. bude uzavřený úsek Hazlov – Aš kvůli opravě výhybek a železničního přejezdu v Aši. Přejezd se bude opravovat také mezi 16. a 22. 7. na trati Petrohrad – Podbořany, výhybky projdou obnovou v Chodově, na trati mezi Chodovem a Novou Rolí se z toho důvodu nebude jezdit ve dnech 4. až 12. 8.

Také lázeňské město Karlovy Vary čekají v letošním roce výluky. Ve dnech 12. 7. až 18. 11. bude probíhat oprava trati Karlovy Vary dolní nádraží – Karlovy Vary, od 29. 6. do 20. 7. se nebude jezdit z Karlových Varů do Potůčků kvůli opravě trati a rekonstrukci železničních přejezdů. Pozitivní zprávou nejen pro karlovarské je blížící se termín dokončení přestavby zdejšího nádraží.

Jižní Čechy

V jižních Čechách se v polovině června zastavil provoz na trati Vimperk – Lipka, důvodem je oprava havarijního stavu náspu tratě. Vlaky zde nepojedou až do poloviny října. Mezi Černým Křížem a Volary nebudou jezdit vlaky od 1. 8. do 19. 9. kvůli celkové opravě mostu přes řeku Vltavu. K přerušení provozu dojde také mezi Březnicí a Blatnou od 30. 7. do 14. 8., v úsecích z Blatné do Sedlice a do Nepomuku pak od 15.8 do 29. 8., důvodem bude rekonstrukce kolejí a výhybek ve stanici Blatná.

Severní Čechy

Na severu Čech se ve dnech 8. až 27. 7. zastaví provoz vlaků mezi Libercem a Mníškem u Liberce a mezi Raspenavou a Bílým Potokem pod Smrkem, v obou případech se budou opravovat mosty. Oprava přejezdů a kolejí stojí za přerušením provozu mezi Frýdlantem v Čechách a Jindřichovicemi pod Smrkem ve dnech 11. až 30. 7. Od poloviny července do poloviny srpna se zastaví provoz vlaků mezi Rychnovem u Jablonce nad Nisou a Jeřmanicemi. Důvodem je oprava nástupišť a výhybek a údržba rozhledových poměrů.

Do konce července bude pokračovat odstraňování sesuvu trati mezi Dalovicemi a Hájkem. Od 21. 5. do 31. 10. se rovněž opravuje trať mezi Dubím a Mikulovem v Krušných horách, do stejného data se nepojede ani mezi Mikulovem v Krušných horách a Moldavou, kde probíhá odstraňování sesuvu.

Zahájení revitalizace trati Lovosice – Libochovice si vyžádalo přerušení provozu mezi Chotěšovem pod Házmburkem a Libochovicemi od 30. 5. do 13. 8. a mezi Libochovicemi a Louny od 30. 5. do 19. 10. Ve dnech 9. 7. až 2. 8. se bude opravovat železniční přejezd a most na trati Podbořany – Kaštice. Od 21. 8. minimálně do konce října nahradí autobusy část vlaků na trati Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách kvůli rekonstrukci kolejí. Téměř do konce roku bude také výrazně omezený provoz vlaků ve stanici Teplice v Čechách. Oprava mostů stojí za uzavřením trati Louny – Lenešice ve dnech 6. až 24. 8., ve dnech 31. 8. až 11. 9. se budou opravovat propustky na trati Měcholupy – Žatec.

Ve Šluknovském výběžku se již od dubna nejezdí po tratích Varnsdorf – Grossschönau a Rybniště – Varnsdorf, a to zejména kvůli rekonstrukci kolejiště ve Varnsdorfu. Vlaky by se sem měly vrátit 15. 7.

Východní Čechy

Ve východních Čechách se na první polovinu července uzavře trať Týniště nad Orlicí – Hradec Králové, kde bude probíhat oprava výhybek ve stanici Hradec Králové-Slezské předměstí, dále mostu a také přejezdů. Od poloviny července do poloviny srpna se pak nebude jezdit po trati Smiřice – Jaroměř, což souvisí s přestavbou železniční stanice Jaroměř. Od 15. 8. do 24. 9. nahradí autobusy vlaky mezi Hradcem Králové a odbočkou Plačice (trať 020 ve směru na Chlumec nad Cidlinou), kde se bude opravovat most, koleje i trolejové vedení.

Kvůli výměně kolejnic a údržbě kolejiště se od 15. 8. do 2. 9. nebude jezdit ani mezi Opatovicemi nad Labem a Velkým Osekem. Mezi Poličkou a Čachnovem pak bude probíhat od 2. do 16. 8. výměna kolejnic a pražců.

Jižní Morava

Na pomezí jižní a střední Moravy se ve dnech 23. 6. až 31. 8. zastavil provoz mezi Veselím nad Moravou a Kunovicemi/Uherským Hradištěm a Veselím nad Moravou a Velkou nad Veličkou. Důvodem je celková rekonstrukce stanice Veselí nad Moravou. Kvůli celkové rekonstrukci železniční stanice Šlapanice a zřízení nové železniční zastávky Šlapanice zastávka bude celé prázdniny částečně omezen provoz vlaků mezi Brnem a Slavkovem u Brna.

Samotné Brno hlásí od 16. 7. až do prosince výluku v úseku Brno Horní Heršpice – Brno hl. n. Po dobu prázdnin bude nahrazena autobusy část vlaků mezi Brnem a Zastávkou u Brna, resp. Moravskými Bránicemi. Autobusy pak už od dubna zcela nahradily vlaky mezi Valticemi a Novosedly, kde probíhá rekonstrukce stanice Mikulov na Moravě a výstavba nové stanice Sedlec u Mikulova.

Střední a východní Morava

V letošním roce pokračuje modernizace trati Hanušovice – Jeseník v úseku Hanušovice – Lipová Lázně, což si vyžádalo přerušení provozu od 5. 4. do 6. 8. (rekonstrukce mostů), v úseku Ostružná – Horní Lipová nepojedou vlaky od 26. 6. do 6. 8. (rekonstrukce železniční zastávky Ramzová a přejezdu u zastávky) a v úseku Hanušovice – Ostružná od 1. 7. do 6. 8. (oprava mostů). Na konci srpna, konkrétně ve dnech 21. až 30. 8. bude probíhat oprava kolejí a výhybek v úseku Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem. Oprava zastávky Česká Ves a opravné práce jsou v plánu v úseku Jeseník – Mikulovice ve dnech 17. až 23. 9. Oprava trolejového vedení a geometrické polohy koleje si vyžádá přerušení provozu mezi Olomoucí a Blatcem ve dnech od 14. do 27. 8.

Severní Morava a Slezsko

Na severu Moravy bude přes prázdniny pokračovat optimalizace trati Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína a železniční stanice Karviná hl. n., začne také optimalizace trati Karviná hl. n. – Dětmarovice. Vlaková doprava zůstane zachovaná, platí výlukové jízdní řády.

V první polovině července nebudou jezdit vlaky mezi Opavou-Komárovem a Hájem ve Slezsku, kde bude probíhat oprava výhybek ve Štítině. Oprava mostů stojí za přerušením provozu na trati Dobrá u Frýdku-Místku – Český Těšín ve dnech 20. 7. až 5. 8. Prakticky ve stejném termínu se uzavře i trať Frýdek-Místek – Dobrá u Frýdku Místku z důvodu výměny kolejnic. Od 6. do 19. 8. pak bude probíhat oprava staničních kolejí přímo ve Frýdku-Místku, od 6. 8. do 1. 10. se pak nebude jezdit z tohoto města do Frýdlantu nad Ostravicí kvůli opravě dvou železničních mostů.

