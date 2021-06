Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů: Navrhovaný povinný odstup při předjíždění cyklisty by znamenal kolaps pohybu na lesních cestách

reklama

Oba senátní výbory shodně navrhují zrušení pevně stanovené vzdálenosti povinného odstupu při předjíždění cyklistů na 1,5 metru (resp. 1 metr).

Pokud by vstoupila v platnost poslanecká verze novely, mohlo by to vést ke kolapsu pohybu na lesních cestách. Senát projedná novelu zákona na své plenární schůzi, která začíná 9. června.

„Vlastníkům by v případě, že povinný odstup vstoupí v platnost, nezbývalo než některé komunikace pro potřeby cyklistů uzavřít, aby se neocitli mimo zákon,“ upozorňuje Stanislav Janský, místopředseda SVOL pověřený vykonáváním funkce předsedy. „Proto věříme, že Senát přihlédne k závěrům výborů i naší argumentaci a zítra podpoří pozměňovací návrh, který z našeho pohledu velmi problematickou formulaci z novely zákona vypustí.“

Nová povinnost by se totiž vztahovala také na účelové komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby jejich vlastníků nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. „Problém je ten, že na většině těchto komunikací nelze s ohledem na jejich konstrukční parametry, zejména šířku, požadovaný minimální odstup dodržet,“ říká Stanislav Janský.

Navrhovaná povinnost by podle SVOL významně ztížila možnost hospodaření na pozemcích zemědělského půdního fondu a pozemcích určených k plnění funkcí lesa, protože by se doprava na nich kriticky zpomalila. „Rychlost pohybu motorových vozidel používaných k hospodaření na pozemcích obsluhovaných účelovými komunikacemi, by se totiž nezbytně rovnala rychlosti jízdy nejpomalejšího z cyklistů, a musela by být dodržována zpravidla po celé délce účelové komunikace, protože místa, kde můžete předjet cyklistu v požadované odstupové vzdálenosti, na lesních cestách prostě nejsou,“ vysvětluje Stanislav Janský s tím, že ve svém důsledku by tak nová povinnost vedla k osazování těchto komunikací dopravní značkou B8 Zákaz vjezdu cyklistů.

„Je potřeba si uvědomit, že tyto cesty mají primárně sloužit k obhospodařování lesa a slušní cyklisté jsou na nich stejně tak jako chodci sice vítáni, ale měli by mít stále na paměti, že jsou vlastně na návštěvě na majetku někoho jiného a podle toho se také chovat. Je zbytečným extrémem zákonem povýšit jejich zájmy nad účel toho, k čemu je komunikace určena,“ míní Jaroslav Semerák, člen předsednictva SVOL a ředitel podniku Lesy a parky Trutnov s. r. o. „V případě, že se na takové cestě najednou ocitne lesní technika, cyklisté nebo i chodci, bude ideální vzít do hrsti selský rozum a také vzájemnou ohleduplnost, aby se nikomu nic nestalo. A to se týká všech zúčastněných.“

