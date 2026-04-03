Správa jeskyní: Zpřístupněné jeskyně zahajují hlavní sezónu

03.04.2026 11:28
autor: Tisková zpráva

Čtrnáct tuzemských zpřístupněných jeskyní tento týden zahajuje hlavní sezónu. Po pětiměsíční zimní pauze kvůli hibernaci netopýrů otevírají Chýnovská jeskyně u Tábora a Jeskyně Na Turoldu v Mikulově pod Pálavou. Do Sloupsko-šošůvských jeskyní (SŠJ) v Moravském krasu se po čtyřleté pomlce v sobotu 4. dubna vrátí oblíbená akce Velikonoce s neandrtálci. V jeskyni Výpustek budou dětské prohlídky.

„Na Bílou sobotu se přesuneme v čase do doby ledové, kdy se kolem našich jeskyní proháněli medvědi a mamuti. Jeskyní ukážou průvodci znalí neandrtálského jazyka, na různých místech jeskyně přiblíží příběh života neandrtálců ve své době. A na závěr v jeskyni Kůlna čekají na děti hry s odměnou. Připomeneme, že loni uplynulo šedesát let od nálezu neandrtálské horní čelisti v jeskyni Kůlna při Sloupsko-šošůvských jeskyních,“ říká vedoucí SŠJ Miluše Hasoňová. Velikonoce s neandrtálci se v nejdelším zpřístupněném krasovém podzemí v Česku uskuteční 4. dubna od 9:00 do 15:40 se vstupy po cca 20 minutách. Vstupenky je třeba si zakoupit předem na webu sloupskososuvske.caves.cz či na portal.colosseum.eu/tours?mrsid=232 (dolistovat na 4. 4. a vybrat „Neandrtálci“).

Pozůstatky neandrtálců objevil 30. července 1965 při vykopávkách ve sloupské tunelovité vápencové sluji ve vrstvě 7a preparátor Moravského (zemského) muzea Vilém Gebauer. Později ji podrobněji popsal a determinoval antropolog a zakladatel pavilonu Anthropos Jan Jelínek. První průzkumy Kůlny zahájil již v roce 1881 Jindřich Wankel, následně na něj navázali Martin Kříž a Jan Knies. Z jednotlivých etap archeologického výzkumu Kůlny byl získán jeden z nejúplnějších průřezů sedimenty od středního až do mladého paleolitu ve střední Evropě. Mezi nálezy mají významné místo právě kosterní pozůstatky neandertálců a kamenné nástroje staré až 130 000 let. Od loňska Správa jeskyní ČR nově nabízí i možnost samostatné prohlídky expozice v Kůlně, bez nutnosti absolvovat dlouhý či krátký okruh Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi.

jeskyni Výpustek nedaleko Křtin u Brna bude o prodlouženém velikonočním víkendu kromě běžných prohlídek dlouhé a krátké trasy možnost absolvovat třikrát denně i zážitkovou trasu Za tajemstvím jeskyně a odpoledne v 16:30 a 16:45 jsou naplánovány dětské prohlídky s medvědem Brunem. Vstupenky na zážitkové a dětské prohlídky je třeba si koupit předem na vypustek.caves.cz.

Po zimní pauze otevíraná Chýnovská jeskyně se již na konci 19. století stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území ČR. Dodnes jsou zachována původní kamenná schodiště a prohlídka je malou romantickou exkurzí do historie. Podzemí vyniká barevností stěn a stropů, kde bílé, žluté a hnědé odstín mramorů střídají tmavé vrstvy amfibolitů. Tyto dvě horniny se podílely i na vzniku pozoruhodných stropních útvarů, nazývaných oka. U vstupu do jeskyně před časem vzniklo nové návštěvnické centrum.

Mikulovská Jeskyně Na Turoldu je největší krasový systém v druhohorních vápencích v ČR s unikátní modelací stěn a stropů. Na rozdíl od jiných jeskyní vznikl na zlomech a puklinách ve vápencích druhohorního stáří. Její prostory spolu s blízkou Liščí dírou tvoří tříkilometrový labyrint chodeb. Jehličková výzdoba připomíná mořské korály. Svůj jeskynní útvar tam má i brankářská legenda Dominik Hašek. V hloubce 37 metrů je Jezerní dóm se smaragdovým podzemním jezerem, často vysychajícím.

„Loňská sezóna 2025 byla velmi příznivá, do 14 zpřístupněných jeskyní si našlo cestu 700 tisíc zájemců. Věříme, že zájem veřejnosti o hrátky přírody s vápencem v podzemí neopadne ani v letošním roce. Průběžně budeme přidávat další novinky pro rodiny s dětmi i jednotlivce,“ dodává ředitel Správy jeskyní ČR Milan Jan Půček. Pro informace o aktuálním provozu a dění ve zpřístupněných jeskyních je dobré sledovat web www.caves.cz i sociální sítě fb.com/jeskynecrinstagram.com/jeskynecr.

Psali jsme:

Tady pan práskač, smála se Nerudová Klempířovi. Přidal se lidovec
Vrátíme Írán do doby kamenné, pronesl Trump. A v Pentagonu začal fičák
Povedená beseda s „větrnými developery“. Lidé se chtěli ptát, starosta na ně volal policii
Dvůr Králové nad Labem: Dotace na podporu sociálních služeb

Další články z rubriky

Nadace ČEZ: Výsadba plodonosných keřů pro nový větrolam v krajině

20:16 Nadace ČEZ: Výsadba plodonosných keřů pro nový větrolam v krajině

Myslivecký spolek Horní Heřmanice získal od Nadace ČEZ finanční podporu ve výši 90?000 korun na výsa…