20. týden na Energetické burze ČMKB

18.05.2026 10:13 | Tisková zpráva
autor: PV

Ve 20. týdnu byly uzavřeny kontrakty na dodávku 47 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 84 milionů.

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2553 CZK/MWh, v nízkém napětí se obchodovaly za cenu 2501 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2028 se v maloodběru obchodovaly za cenu 850 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 801 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

