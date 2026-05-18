Zlínský průlom: Ambasády ve službách firem. Diplomat popsal novinku

Zlínský kraj je prvním krajem v České republice, se kterým Ministerstvo zahraničních věcí uzavřelo memorandum o spolupráci v oblasti ekonomické diplomacie. Co podle vás tento krok konkrétně znamená pro region a jeho firmy?
Jde o významný a důležitý počin, na jehož základě se mimo jiné otevírá podnikatelům ze Zlínského kraje exkluzivní možnost využít naší zahraniční zastupitelské sítě pro expanzi na zahraniční trhy. Mimochodem, jde o první takovéto memorandum svého druhu vůbec.
Vy jste se na vzniku memoranda významně podílel. Proč jste považoval za důležité propojit právě Zlínský kraj a jeho rozvojovou agenturu ZRIA se zahraniční sítí české diplomacie?
Nikdo nezná podnikatelské prostředí a celý tzv. „byznysový ekosystém“ ve Zlínském kraji lépe než právě ZRIA, a. s. Dennodenně jsme ve styku s podnikatelským sektorem a pomáháme mu při řešení jeho potřeb doslova od špendlíku po lokomotivu. Ne každá firma je ovšem schopna pomoci si sama při svých exportních aktivitách. Jelikož jsem sám působil v české diplomatické službě více než dvě dekády a ekonomické diplomacii jsem se plně věnoval i tam, napadlo mne skloubit své aktuální působení pro Zlínský kraj s relativně dobře fungující sítí našich zastupitelských úřadů v zahraničí, což jsou v tomto pojetí české ambasády a generální konzuláty. Stručně řečeno, firmu ze Zlínského kraje budeme doprovázet za ručičku až do teritoria její preference a tam spojíme síly s naším velvyslanectvím.
Memorandum má pomoci především malým a středním podnikům při vstupu na zahraniční trhy. V čem může být podpora ekonomické diplomacie pro tyto firmy nejpraktičtější a nejcennější?
Naváži na výše řečené. Když se při různých příležitostech dotazujeme našich krajských společností, u nichž víme, že mohou nabídnout produkt světové úrovně (a není jich ve Zlínském kraji málo), na jejich záměr exportovat, setkáváme se často s jejich zbytečným ostychem nabídnout svou produkci i mimo ČR. Prostřednictvím memoranda o spolupráci s MZV jim poskytneme maximální asistenční služby při jejich aktivitách, přičemž drtivá většina z nich bude zdarma, případně velmi malá část za nějaké minimální poplatky za nadstandardní úkony. Od takovéto podpory si naopak slibujeme, že případný úspěch na zahraničních trzích přinese do kraje nové pracovní příležitosti, další ekonomický rozvoj a tím pádem i zvýšení životní úrovně ve Zlínském kraji.
ZRIA dlouhodobě usiluje o to, aby se Zlínský kraj více otevíral světu, podporoval exportní ambice firem, spolupráci univerzity se zahraničím a také příchod perspektivních investorů. Jak do této strategie nové memorandum padá?
Říkáte to velmi přesně. Ano, realizujeme naplno všechny vámi zmiňované aktivity, a to na teritoriích v různých koutech světa. Nemáme však kapacity ani ambice fungovat jako onen legendární Centrální mozek lidstva ze seriálu Návštěvníci, takže využití dat a informací z naší zahraniční zastupitelské sítě například při mapování ekonomických podmínek v preferovaném teritoriu nám díky podepsanému memorandu umožní nabídnout kvalitnější a sofistikovanější služby naší krajské podnikatelské klientele.
Proč je podle vás tato dohoda důležitá i pro Ministerstvo zahraničních věcí? Může se spolupráce se Zlínským krajem stát modelem nebo inspirací pro další kraje v České republice?
Velmi se mi líbilo, co při slavnostním aktu podpisu uvedl vrchní ředitel ekonomické sekce na MZV a špičkový diplomat pan Ing. Tomáš Kuchta. Zmínil, že spolupráce MZV a ZRIA posílí využívání nástrojů ekonomické diplomacie při prezentaci ekonomického, inovačního i vzdělávacího potenciálu Zlínského kraje v zahraničí a současně vytvoří nové příležitosti pro představení Zlínského kraje diplomatům akreditovaným v České republice. A já osobně pevně věřím, že nás v této aktivitě budou následovat i další kraje z ČR.
