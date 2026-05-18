40 % německých patnáctiletých neumí řádně číst a psát

18.05.2026 13:24 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF) bije na poplach. Čtyřicet procent patnáctiletých žáků v Německu prý sotva zvládá základy čtení a psaní. Německo si v tomto žebříčku stojí dokonce hůře než Rumunsko nebo Slovensko. A kde se v tomto srovnání nachází Česká republika? Až za Slovenskem.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Demonstrace v Německu, ilustrační foto

Server nejčtenějšího německého deníku Bild hned v první větě svého článku napsal, že přichází s „alarmující zprávou“. Zprávou o situaci v německém vzdělávání. UNICEF tvrdí, že asi 40 procent patnáctiletých německých žáků zvládá jen základy čtení a psaní. Německo se ocitlo až na 25. místě z 37 zkoumaných zemí. První tři příčky obsadili Nizozemci, Dánové a Francouzi. „Před Německem se umístily i země s menší ekonomickou silou, jako je Rumunsko (9. místo), Maďarsko (10. místo) a Slovensko (19. místo),“ upozornil server deníku Bild s dovětkem, že „děti ze znevýhodněných rodin si vedou obzvláště špatně“.

Česko se ocitlo na 21. místě.

Podle UNICEF vedle problémů se vzděláváním svých nejmladších obyvatel Německo bojuje i s dětskou chudobou. Ta se prý pohybuje na úrovni 15 procent. „Dítě je považováno za chudé, pokud má jeho rodina méně než 60 procent mediánového příjmu. Nerovnost příjmů se zvýšila: nejbohatší pětina populace má nyní pětinásobek příjmu nejchudších. … Pokud jde o duševní pohodu, 61 procent patnáctiletých z rodin s nízkými příjmy uvádí vysokou spokojenost se životem. V bohatších rodinách toto číslo stoupá na 73 procent,“ napsal Bild.

Jak deník Bild, tak server magazínu Focus, který se tématu také věnuje, zdůrazňují, že naprosto zásadní roli v míře vzdělání žáků, ale i jejich zdraví a celkové spokojenosti hraje nejdůležitější roli finanční zázemí rodiny.

„Naše země přichází o budoucí příležitosti: Ti, kdo dnes neinvestují do vzdělávání a zdravotní péče nejmladší generace, nejenže dětem škodí, ale zítra zaplatí vysokou sociální a ekonomickou cenu,“ poznamenal Christian Schneider, výkonný ředitel německé odnože UNICEF. Citovala ho televize ARD.

