„Provokace.“ Němci zjistili pravdu o Posseltovi. Navíc historka

Údajné snahy o smíření s tzv. sudetskými Němci jsou nesmyslné a nemohou fungovat a skutečným důvodem Sudetoněmeckého sjezdu v Brně je spíše snaha o zviditelnění jejich předáka Bernda Posselta. Takové informace se dostaly k redakci serveru ParlamentníListy.cz od dobře obeznámených zdrojů z okolí české vlády.
Podle našich zjištění z diplomatických zdrojů není pravda, že by odmítavé stanovisko české vlády ke konání sudetského sjezdu v Brně jakkoli poškodilo vztahy České republiky s Německem. Tvrdili to například někteří aktivisté typu Matěje Hollana, kteří brněnskou akci podporují. Ať už se sjezd uskuteční, neuskuteční nebo když ho vládní koalice svým usnesením v Poslanecké sněmovně odmítne, vztahy obou zemí to nijak nepošramotí.
Politické špičky v Berlíně to prý nijak neřeší, což měl zažít i ministr zahraničí Petr Macinka. Němečtí politici prý brněnský sudetoněmecký sjezd neřešili a teprve nyní jim došlo, jak je to pro Čechy problematické.
„Politici spolkové vlády o tom moc nevěděli a nevnímali to. Oni řeší Írán, jaderné zbraně v Evropě a další témata a sudetští Němci jdou mimo ně. Vláda Berlíně má opravdu jiné priority než se zabývat akcí Posselta. V každém případě se to téma podařilo ministru zahraničí (Petru Macinkovi, pozn.red.) pozn. red.) takže si uvědomili, že to pro nás je problematické. Dříve jim to nedošlo prostě díky tomu, že to tam nikdo neřešil,” uvádí neřešil,“ ParlamentníListy.cz zdroj z Černínského paláce.
Podle našich informací o akci na většině Macinkových schůzek nepadlo ani slovo. Naproti tomu byl sjezd Posseltova landsmanšaftu prakticky jediným tématem Macinkovy schůzky s Stephanem Mayerem, který vede tzv. Svaz vyhnanců. K tomu se veřejně vyjádřil i sám ministr zahraničí. „Mluvil jsem o tom, proč je tato akce u nás vnímána tolik negativně. Většina Němců to absolutně neřeší. Ti, kteří ano, nyní už ví, že to pan Posselt celé značně podcenil i že němečtí politici, kteří případně do Brna zamíří, nemohou očekávat pouze aplaus,“ konstatoval Petr Macinka.
Naše zdroje z Berlína i českého diplomatického prostředí jeho slova potvrzují. “Mluvilo se o tom, že organizovat takovou akci v České republice je strašně hloupé a lidé v naší zemi jsou naštvaní a berou to jako provokaci. Němci to na spolkové úrovni doteď nijak neřešili, ale už se dověděli, že Bernd Posselt je v Česku postava veskrze nenáviděná či minimálně velmi negativně vnímaná, takže myšlenka, že by sudetoněmecký sjezd v na našem území mohl proběhnout jen tak a bez protestu či poklidně, je skutečně mylná. Nemluvě o tom, že němečtí partneři byli poněkud překvapeni, když zjistili, že tu akci z české strany organizují v podstatě zelení aktivisté. V každém případě česko-německé vztahy to nezasáhne, na té návštěvě se potvrdilo, že nejde o spor mezi Českem a Německem a pokud to někdo tvrdí, je to spíš propaganda nebo přání, aby tomu tak bylo a mohli pak psát, jak to vláda dělá blbě,” podotýká náš zdroj.
Vlivný muž, který je blízký vládě a s Posseltem v minulosti byl nucen opakovaně jednat, serveru ParlamentníListy.cz popsal důvody, proč se předák Sudetoněmeckého landsmanšaftu rozhodl svou akci uspořádat právě u nás v České republice.
“Posselt je podezřívám, že si chtěl touto akcí zvednout svůj kredit. Pamatuji si jeden příběh, kdy bylo za Nečase připravováno česko-bavorské narovnání a konal se Sudetoněmecký den. Naši lidé na to nijak nereagovali, Posselt tam tehdy měl nějaké nehorázné výroky, byli tam představitelé toho extrémního Witikobundu. Cíleně z české strany na to nešla žádná reakce, protože měl mít projev premiér Nečas v bavorském Landtagu, Seehofer u nás v Praze. Posselt naštvaný nám volal a říkal, jak je možné, že na tu jeho akci nereagujeme, že bude absolutně bezvýznamný. Žadonil, abychom jeho sudetoněmecký sraz odsoudili, aby se zvedl jeho význam. Proto ho dnes podezírám, že do sjezdu v Brně šel jen kvůli tomu, aby se zviditelnil. Má obrovské ego,“ říká vládě blízký vlivný hráč.
Argumenty o kolektivním usmiřování dle jeho slov nemohou obstát. “Je to nejspíš jeho provokace, protože oficiální zdůvodnění o jakémsi usmiřování je nesmysl. Nepotřebujeme kolektivní usmiřování, to ani nejde. Usmířit se mohou jednotlivé rodiny, na kterých druzí spáchali nějaké bezpráví. Žádné kolektivní usmiřování nebude nikdy fungovat. Politicky celé téma uzavřela Česko-německá deklarace v roce 1997 a pokud jde o individuální osudy, ty lze vyřešit jen individuálně a vnitřně, nikoli kolektivně,” dodává.
