Úřad vlády: Premiér Babiš se v Terezíně zúčastnil pietního aktu

18.05.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Andrej Babiš uctil v neděli 17. května 2026 na Národním hřbitově v Terezíně památku obětí nacistické perzekuce v Terezíně a Litoměřicích.

Premiér Andrej Babiš nejprve společně s dalšími čestnými hosty Terezínské tryzny přešel v průvodu z Malé pevnosti na Národní hřbitov, kde následně uctil památku obětí nacistické zvůle položením věnce předsedy vlády. Společně s dalšími hosty vyslechl českou státní hymnu, slovo jedné z pamětnic terezínského ghetta Michaely Vidlákové či křesťanskou a židovskou modlitbu za zemřelé.

Tradiční vzpomínkové akce, která se koná pravidelně od roku 1947 vždy třetí květnovou neděli se zúčastnili také prezident Petr Pavel, předseda Senátu Miloš Vystrčil, předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, ministr vnitra Lubomír Metnar, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, ministr kultury Oto Klempíř, předseda Ústavního soudu Josef Baxa, zástupci náboženských obcí a řada dalších významných osobností včetně diplomatů zastupujících země, jejichž občané byli vězněni v Terezíně a Litoměřicích, a zástupců partnerských paměťových institucí z České republiky i zahraničí.

