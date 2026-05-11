Vláda bez kultury, našel Jan Hrušínský příčinu řádění na fotbale. Posílají jej k psychiatrovi

Fanoušci fotbalové Slavie svým činem patrně zmařili Slavii šanci na titul, nemluvě o komplikacích, jakým bude klub čelit. Navíc došlo i k zajímavým interpretacím celého incidentu. Podle odpůrců současné vládní koalice či některých opozičních politiků je to právě nynější politické vedení země, ANO, SPD a Motoristů, které za celou věc nepřímo může.
Podle dlouholetého Babišova odpůrce Jana Hrušínského je agresivita slávistických fanoušků důsledkem údajně obecného nedodržování pravidel. „Vláda bez politické kultury je strašlivým příkladem pro život v celé naší zemi. Politické dno zažíváme s vládou koalice ANO, SPD a Motoristů sobě hned od začátku jejich vládnutí. Dnes a denně nám ukazují, že nikdo nemusí dodržovat zavedená pravidla,” napsal Hrušínský s tím, že dění na fotbalovém utkání je přímým důsledkem “nekulturního a gaunerského” vlivu politiky na život v naší zemi.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
„Jenom zdůrazním, že to zhrubnutí společnosti, to, že sport je odrazem toho, jak funguje celá společnost, je bohužel také odrazem toho, jaké výroky používá tato vláda, když mluví zástupci vládní koalice o parazitech a méněcenných lidech, tak je mi to moc líto, ale vy přispíváte k tomu, že to násilí je ve společnosti běžnější. A od toho verbálního potom může dojít i k takovýmhle incidentům,“ tvrdila na Primě pirátská poslankyně Olga Richterová.
Objevily se i další podobné pohledy. Například lobbista z neziskovky Evropské hodnoty Jakub Janda sdílel snímek z útoku fanoušků s následujícími slovy: “Česko po půlroce vlády srabů, fašistů a kolaborantů.”
Co k takovým interpretacím říci? ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků napříč stranami.
„Ukazuje to neskutečnou vyprázdněnost politiky a neuvěřitelnou drzost, zneužití celé věci a nevídaný hyenismus. Chodím na stadiony často a při předchozích problematických věcech, jako například byl konflikt plzeňských a sparťanských fanoušků při finále poháru, nikdy nikoho z nás nenapadlo že za to může tehdejší vláda. Ani náznakem to nikoho nenapadlo. Kdo tohle říká, je to nejen neuvěřitelné, ale zároveň ho to diskvalifikuje z debaty. Jde o primitivní úroveň a zneužití politické debaty. Takže za to dnes může současná vláda? A kdyby tu vládl Petr Fiala, chtějí nám říct, že by to v sobotu dopadlo jinak? Vždyť je to absurdní a nehodné. Kdokoli to zneužívá, odmítám se s takovým člověkem o bezpečnosti na stadionech vůbec bavit,” konstatoval pro ParlamentníListy.cz místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO.
Poslanec SPD Tomáš Doležal připomíná problematické výroky činovníků dnešní opozice. „Kdyby to nebylo k pláči, je to vlastně k smíchu, kam tito lidé dokázali klesnout. Teď vážně - nenajdeme jediný příklad toho, že by jakýkoli reprezentant vládní koalice dal veřejně najevo, že se nemusí dodržovat pravidla. A ohledně slovníku si stačí vzpomenout na "svoloč" Evy Decroix, případ, kdy zastupitel za ODS vyzýval k podříznutí prezidenta Zemana nebo na v podstatě libovolný výrok dvojnásobného člena ODS Pavla Novotného Řeporyjského. Dezinterpretaci a totální neznalost definice a obsahu pojmů "kolaborace" a "fašismus" ze strany těch, kdo je často používají, ponechme stranou. Sezvědavostízvědavosti očekávám i politické vysvětlení toho, jak naše fotbalová liga nakonec dopadne. Na závěr vážněji - radikálnější části jádra tzv. rowdies téměř každého prvoligového klubu, cestvýjimkouvýjimce mého oblíbeného klubu Dukla Praha a pár dalších, se v davu chovají naprosto hanebně,” říká Doležal.
„Hledat za víkendovými útoky fotbalových chuligánů jakýkoli politický podtext je podle mě nesmysl. Nejedná se ani o důsledek rétoriky ani současné, ani minulé vládní koalice. Skutečný důvod toho, co se o víkendu odehrálo, leží mnohem hlouběji. Jsme zkrátka svědky celkové brutalizace naší společnosti. To, co jsme viděli na stadionu, je jen viditelná špička ledovce. Agresivita a ztráta jakýchkoli zábran se staly běžnou součástí našeho každodenního fungování. Tento fenomén se obrovským tempem rodí a přiživuje na sociálních sítích. Tam jsme si postupně zvykli, že padly veškeré brzdy základní slušnosti. Lidé se pod rouškou anonymity (a dnes už často i pod vlastními jmény) běžně urážejí, vyhrožují si a šíří kolem sebe čistou nenávist. Je naprosto logickým důsledkem, že se tato virtuální brutalita přelévá do běžného, reálného života. Vidíme to denně – na agresivitě řidičů na silnicích, pacientů vůči lékařům, rodičů vůči učitelům, v neochotě a hádkách v obchodech nebo na ulici. Fotbalové stadiony vždycky fungovaly jako takový společenský „papiňák“, kde emoce tryskají na povrch o něco silněji. Pomůže jedině to, když se jako společnost chytíme za nos, přestaneme tolerovat hrubost v našem bezprostředním okolí – ať už na internetu, nebo v reálném životě – a viníky těchto konkrétních násilností začneme nekompromisně a tvrdě trestat,” konstatoval senátor Zdeněk Hraba.
Poslanec klubu SPD a šéf strany PRO Jindřich Rajchl kroutí nad výroky opozice hlavou a názor na mě má jasný. „Že ten, kdo je šíří, by měl co nejrychleji navštívit lékaře na psychiatrickém oddělení nebo se rovnou nechat hospitalizovat. Paranoidní schizofrenie totiž vždy vyžaduje urychlenou léčbu,“ řekl redakci.
„Vinit z útoku slávistických fanoušků vládní politiky snad nemůže nikdo myslet vážně. Pokud přece jen ano, pak už je to nějaká diagnóza, blouznění či obsese, vidět za vším politiku a vinit vládní koalici úplně za cokoli, co se v ČR a možná i kdekoli na planetě stane. Byť mě to netěší, žel žel, a násilí na fotbalových stadionech se děje dějí za každé vlády a v mnoha evropských zemích. Tedy bych oněm komentujícím obviňujícím vládní politiky, politiky něco na uklidněnou a více smyslu pro realitu namísto politického fantazírování,” fantazírování,“ poslanec hnutí ANO Denis Doksanský.
Stručně reagoval lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Považuji je za stejně pitomá jako slovník vládní koalice,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.
K věci se vyjádřil též senátor ODS. „Blbost. Pár stovek fanoušků Slavie jsou prostě pitomci. Tomáš Jirsa, sparťan,“ napsal redakci senátor.
