VHÚ: Brannost neznamenala jen přípravu na válku

18.05.2026 16:08
autor: Tisková zpráva

Vojenský historický ústav Praha zve na konferenci Tváře brannosti, která se uskuteční 19. a 20. května v Armádním muzeu Žižkov.

Dvoudenní program nabídne příspěvky věnované branné výchově, spolkům, civilní obraně, bezpečnostní kultuře i současným otázkám odolnosti společnosti. Konference je otevřena odborné i širší veřejnosti. Vstup na konferenci je zdarma po předešlé registraci ZDE.

Brannost – slovo, které provázelo celé generace. Znamenalo odvahu a odpovědnost, někdy ale i ideologii a disciplínu. Jak se proměňovalo chápání obrany státu a výchovy k ní v průběhu dějin? Nad těmito otázkami se v květnu 2026 sejdou odborníci na konferenci Tváře brannosti, pořádané Vojenským historickým ústavem Praha. Akce poskytne prostor pro nové pohledy na to, co všechno pojem brannost zahrnoval. Cílem konference je propojit nejen historiky, ale také pedagogy, sociální vědce i muzeology a inspirovat k novému uchopení tématu, které spojovalo školství, armádu, spolkový život i kulturu.

Konferenci zahájí ministr obrany Jaromír Zůna spolu s ředitelem Vojenského historického ústavu Praha, brigádním generálem Alešem Knížkem.

Podívejte se na PROGRAM KONFERENCE ZDE. Konference se můžete zúčastnit také. Stačí se registrovat na emailu ZDE.

Přečtěte si rozhovor s iniciátorem konference, historikem VHÚ Praha, Michalem Cápem (ZDE).

Zdroje:

https://mocr.mo.gov.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/konference-tvare-brannosti-pripomene--ze-brannost-neznamenala-jen-pripravu-na-valku-264031/

https://rezervaceakce@vhu.cz

https://www.vhu.cz/brannost-neni-jen-armada-ukazuje-vztah-spolecnosti-k-obrane-i-sobe-same-rika-historik-vhu-praha-michal-cap/

