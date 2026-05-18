ČEZ: Malá vodní Hučák zve na Muzejní noc

Ta se uskuteční v pátek 22. května od 18 do 24 hodin jako součást celorepublikového Festivalu muzejních nocí 2026. Návštěvníci se mohou těšit na mimořádně prodlouženou otevírací dobu, jedinečnou atmosféru historické secesní budovy i bohatý doprovodný program – vstup je ve všech zapojených institucích zdarma.
Hučák nabídne během večera interaktivní expozici zaměřenou na obnovitelné zdroje energie i oblíbené komentované prohlídky přímo v prostorách malé vodní elektrárny. Ty startují každou půlhodinu v čase od 18 do 24 hodin a návštěvníkům přiblíží historii i současnost výroby elektřiny na Labi. Kouzlo večerně osvětlené secesní stavby dodá celému zážitku neopakovatelnou atmosféru a nabídne netradiční pohled na technickou památku v srdci města. Hučák tak představuje ideální zastavení pro všechny, kteří chtějí během jedné noci spojit poznání, techniku i výjimečnou atmosféru. Registrace předem není nutná, více informací naleznete na www.svetenergie.cz/hucak.
Do 19. ročníku Královéhradecké muzejní noci se letos zapojí řada institucí v Hradci Králové i okolí: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové, Muzeum parních strojů, Museum bednářství Jaroslava Tománka, Železniční muzeum Výtopna Jaroměř, Muzeum české lékárny, PETROF Museum a Cabrio Gallery.
Malá vodní elektrárna Hučák je místo, kde se zabaví celá rodina! Malí energetici se vyřádí v dětském koutku, vyzkouší si jednu ze tří her ve virtuální realitě a budou svědky zábavných fyzikálních pokusů v naší laboratoři. Díky nespočtu interaktivních modelů návštěvníci zjistí, jak se vyrábí elektřina pomocí síly vody, větru, slunce a dalších čistých obnovitelných zdrojů. Třešničkou na dortu je návštěva původní zrekonstruované strojovny elektrárny, kde vyrábí elektrickou energii tři generátory.
Dětské návštěvníky jistě přiláká krásný moderní dětský koutek, který kombinuje vzdělání se zábavou. Děti tam najdou edukativní stěnu, zkoušku vodivosti, fungování elektráren, obkreslovací led stůl s motivem elektrárny a skřítků Enerů, nabíjecí lavičku a lego stěnu.
Smart Guide – na Hučáku máme v rámci mobilního průvodce Smart Guide (aplikace na mobilu) nabízíme dva typy komentovaných audio tras, dlouhou a krátkou, které obě končí v našem Informačním centru.
Informační centrum obnovitelných zdrojů Hučák v Hradci Králové
Infocentrum umístěné v historické secesní budově Malé vodní elektrárny Hučák v centru Hradce Králové poutavou formou představuje principy a možnosti energetických zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce, biomasy a geotermální energie, současně nabízí pohled a exkurzi v prostorách historické stoleté plně funkční malé vodní elektrárny.
Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové
tel.: 492 122 660, 725 781 564-5
e-mail: infocentrum.oze@cez.cz
