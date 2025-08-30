Správa železnic: Proměna nádraží Smíchov pokračuje

Po jejím dokončení budou cestující na Smíchově využívat moderní terminál s pohodlným přestupem z vlaku nejen na tramvaje a metro, ale také na příměstské a dálkové autobusy. Nádraží se zároveň stane přirozeným centrem čtvrti, která kolem něj nyní vyrůstá. Smíchov je dalším nádražím v metropoli, které prochází celkovou přestavbou. První práce zde začaly už před dvěma lety a zahrnovaly vytrhání kolejí v části stanice a demontáž lávky přes kolejiště. Rekonstrukce se pak naplno rozběhla v loňském roce.
„Pracujeme na rozsáhlé modernizaci pražské železnice. Je to jen pár týdnů, kdy jsme v Bubnech otevřeli nejmodernější nádraží v Česku. Současně pokračujeme v rekonstrukci Masarykova nádraží a připravujeme další úseky tratě Praha – Letiště – Kladno," říká ministr dopravy Martin Kupka. „Dohromady to jsou projekty za desítky miliard korun, které mění tvář pražské dopravy a propojují metropoli nejen se středními Čechami,“ dodává.
Hlavní část prací odstartovala na Smíchově zprovozněním nástupiště, které se nachází vedle nádražní budovy. Stavbaři poté odstranili celé třetí a část druhého nástupiště včetně jejich zastřešení. Namísto severního křídla nádražní budovy se staví základy nové lávky a technologického objektu.
Naplno se nyní pracuje na mostech přes Nádražní ulici a Hořejší nábřeží, stavbaři zde postupně vyměňují jednotlivé mostní konstrukce. V samotné stanici prochází rekonstrukcí oba podchody, současně se buduje nové, čtvrté nástupiště a lávka přes kolejiště. Vznikají také základy sloupů budoucího autobusového terminálu, který se bude nacházet přímo nad staničními kolejemi, investorem jeho výstavby je hlavní město Praha.
„Nádraží na Smíchově získá nejen zmodernizovaná stávající nástupiště, ale také jedno zcela nové, které budou využívat vlaky ve směru na Zličín. Oba podchody prodloužíme pod celým kolejištěm, bezbariérový přístup k vlakům zajistí výtahy. Renovujeme i mosty ve směru na hlavní nádraží, které už budou připravené na budoucí tříkolejný provoz,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Zhotoviteli prací jsou společnosti Metrostav TBR, OHLA ŽS, Elektrizace železnic Praha a Hochtief CZ. Celkové investiční náklady dosahují 5 121 740 580 korun.
Termín dokončení stavby je v závěru roku 2028. V té době už by měla naplno běžet rekonstrukce nádražní budovy, která se plánuje v letech 2027 až 2029.
„Rekonstrukce smíchovského nádraží je mimořádně náročná stavba, kterou realizujeme za plného provozu a v souběhu s dalšími projekty v okolí. Přesto věříme, že modernizace přinese cestujícím nové pohodlí a lepší propojení různých druhů dopravy a že výsledkem bude terminál odpovídající potřebám 21. století,“ říká Aleš Gothard, ředitel společnosti Metrostav TBR, vedoucího člena sdružení zhotovitelů.
Realizace stavby i instalace moderního zabezpečovacího zařízení ve stanici Praha-Smíchov jsou spolufinancovány EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Maximální výše dotace na stavbu bude činit 3 989 544 295 korun a na instalaci ETCS 68 371 607 korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.
autor: Tisková zpráva