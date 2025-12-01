Dostál (Stačilo!): Prezident už přes hranu Ústavy přepadl

Prezident nejde "za hranu Ústavy", už přes ni přepadl. Odmítá jmenovat vládu, opřenou o jasnou sněmovní většinu, vzešlou z voleb. Tím umožňuje prohravší Fialově vládě jednat za Českou republiku (mj.v Bruselu).
Rumuni měli ústavní krizi během voleb, Češi po volbách. Nepřijatelné!
Po lidské stránce je absurdní, pokud Filipu Turkovi vyčítá výroky "z mladické nerozvážnosti" člověk, který v mládí zcela vědomě, ne z přesvědčení, ale z kariérních důvodů, schvaloval invazi sovětských vojsk...
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV