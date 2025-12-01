Dostál (Stačilo!): Prezident už přes hranu Ústavy přepadl

01.12.2025 16:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zdržování nástupu nové vlády prezidentem Pavlem

Dostál (Stačilo!): Prezident už přes hranu Ústavy přepadl
Foto: Reprofoto: Prostor X
Popisek: Ondřej Dostál

Prezident nejde "za hranu Ústavy", už přes ni přepadl. Odmítá jmenovat vládu, opřenou o jasnou sněmovní většinu, vzešlou z voleb. Tím umožňuje prohravší Fialově vládě jednat za Českou republiku (mj.v Bruselu).

Rumuni měli ústavní krizi během voleb, Češi po volbách. Nepřijatelné!

Po lidské stránce je absurdní, pokud Filipu Turkovi vyčítá výroky "z mladické nerozvážnosti" člověk, který v mládí zcela vědomě, ne z přesvědčení, ale z kariérních důvodů, schvaloval invazi sovětských vojsk...

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dostál (Stačilo!): Plán z USA nezaslali EU ani datovkou
Dostál (Stačilo!): USA si nahrabou, všichni ostatní zaplatí
Dostál (Stačilo!): Není nic odpornějšího než pokrytectví Zdechovského
Dostál (Stačilo!): Danuše se jako první Češka stala plavčíkem na Titaniku

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Dostál , Stačilo! Pavel

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Umožňuje prezident Pavel záměrně Fialově vládě v demisi dál jednat za Českou republiku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Šmírování

Je evidentní, že se EU snaží prosadit to šmírovaná lidí za každou cenu. Zajímá mě, kdo za tím stojí a proč to pořád řeší, když co vím, je většina členských států proti? Nebo vy jste snad pro?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Kampaň selhala, bez koncepční změny se hnutí neposune dál

9:15 Vích (SPD): Kampaň selhala, bez koncepční změny se hnutí neposune dál

Hnutí SPD uspořádalo 29. listopadu v Praze svou XII. Celostátní konferenci, na které se sešlo 250 de…