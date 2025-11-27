Jen chce prodloužit život Fialovy vlády. Chování Pavla odsouzeno z mnoha stran

Prezident Petr Pavel si zatím stále trvá na svém odmítavém stanovisku vůči Filipu Turkovi. Pavlovi nestačilo, že Motoristé oproti očekávání navrhli svého čestného prezidenta na post šéfa resortu životního prostřední a nikoli do čela diplomacie. Podle prezidenta nemá být Turek ve vládě vůbec.
Veřejnosti to ve středu sdělil možný budoucí premiér Andrej Babiš poté, co si prezidentův názor během osobního setkání vyslechl. Šéf hnutí ANO dodal, že mu Pavel sdělil právní důvody, proč Turka odmítá. Některým fotografům se během Babišovy improvizované tiskové konference povedlo pořídit snímky Babišových osobních poznámek, které si měl zapsat během schůzky s Petrem Pavlem.
Tím nabraly obecné „právní překážky” konkrétnější podobu. Plynulo z nich, že prezidentovi vadí například to, že Turek podle něho nedostatečně vysvětlil původ svého majetku, anebo že staví garáž údajně bez stavebního povolení.
O den později už začal Hrad mlžit. Mluvčí prezidenta Vít Kolář v reakci na otázky serveru ParlamentníListy.cz sdělil, že o žádných právních překážkách neví, prý je ve veřejných výrocích nedohledal.
„Žádné průtahy v procesu ze strany prezidenta republiky nenastávají. Andrej Babiš, jestliže sdělí způsob řešení svého střetu zájmů, bude do týdne jmenován. Poté do několika dní dojde na jmenování jeho vlády. Vše je v rukou pana Babiše. Prezident má stále výhrady k nominaci Filipa Turka do vlády, ovšem nedohledal jsem, že by řekl, že jsou to překážky právní povahy. Své výhrady prezident několikrát formuloval veřejně,” uvedl Kolář pro ParlamentníListy.cz.
Vychází-li ovšem pouze z veřejných Pavlových vyjádření o právních překážkách u Filipa Turka, těžko je mohl dohledat. Prezident je dosud veřejně nekomentoval. Mluvčí však nedementoval, že by je Petr Pavel sdělil Andreji Babišovi.
ParlamentníListy.cz se proto obrátily na politiky s otázkou, do jaké míry vnímají Pavlovu námitku směrem k právním překážkám jako opodstatněnou.
„Naše vyjádření a další kroky včera přesně formuloval předseda strany Petr Macinka. Není k tomu co dodat,” sdělil šéf poslanců Motoristů sobě Boris Šťastný.
Podle místopředsedy poslanců SPD Tomáše Doležala užívá prezident Pavel naprosto zástupné argumenty. „Ze strany prezidenta nejde o právní důvody, ale o důvody čisté politické, o snahu co nejvíce oddálit jmenovaní nové vlády, a zároveň co nejvíce prodloužit pobyt Fialovy vlády v demisi u moci. Případně o tlak na rozbití dosavadní jednoty koalice ANO, SPD a Motoristů a pokus o jiné vládní aranžmá. Právním důvodem pro nejmenovaní kohokoli členem vlády může být pouze jasně definována neslučitelnost s funkcí. Ta u Filipa Turka neexistuje. Okolnosti někdejší výstavby garáže skutečně nejsou právním ani ústavním důvodem pro nejmenovaní jejího vlastníka členem vlády,” řekl redakci.
„Prezidentovo chování je vším, jen ne prezidentským. Když přehlédnu, že je neústavní, protože jednoznačně překračuje svou pravomoc, což mu řekne každý znalý právník v této zemi, pak je neskutečně hloupé a dětinské. Můžeme se třeba ptát, proč takto socialisticky nekádroval stupeň právnického vzdělání a tím oprávněnost či neoprávněnost advokátních zkoušek paní ministryně spravedlnosti Evy Decroix, která zametala bitcoiny, ale tam pan prezident patrně usoudil, že dámě stačí úsměv a správná stranická značka, a vše je ok. Ne, tam pan prezident správně usoudil, že mu po tom nic není, že si to přeberou občané. V případě Filipa Turka je to náhle zcela jiné do očí bijící pohrdání vším a všemi - Ústavou, voliči, budoucím premiérem a v podstatě i funkcí prezidenta. To vše kvůli směšným záminkám. Degradovat Pražský hrad na kádrovací útvar, na to chce opravdu mít žaludek. Nebo mu to nedochází, což v jeho případě bohužel také nelze vyloučit. A důvod? Rozbít novou koalici. K tomu se prezident propůjčil. Nečekala bych ani už minutu, a podala kompetenční žalobu,” řekla pro ParlamentníListy.cz senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.
Předseda strany PRO a poslanec za SPD Jindřich Rajchl vzkazuje Petru Pavlovi, že nestojí nad zákonem. „Jedná se o naprostou svévoli Petra Pavla, kdy maskuje osobní problém a názorový nesoulad s Filipem Turkem zástupnými důvody. Nejdřív nám bylo tvrzeno, že by nás pan Turek poškozoval v mezinárodních vztazích, a teď pro změnu vadí stavba bez povolení. Prezident se chová dětinsky a protiprávně. Pokud Filip Turek není podezřelý ze špionáže nebo proti němu není vedeno trestní řízení pro závažný zločin, tak neexistuje žádný právní důvod pro jeho nejmenování ministrem. Petr Pavel by si konečně měl uvědomit, že nestojí nad zákonem a nad Ústavou a začít respektovat náš právní řád. Když vstupoval do úřadu, tak sliboval řád a pořádek, zatím však přinesl do české politiky pouze anarchii a chaos,” konstatuje Rajchl.
„Prezident je příjemce informací od zpravodajských služeb, takže je možné, že zná závažné důvody, proč Filip Turek nemůže být jmenován ministrem. Pokud ale takové informace nemá, tak v takovém případě jenom natahuje svoje ústavní pravomoci. Jsem ale přesvědčen o tom, že zodpovědnost za svoji vládu a svoje ministry si nese příští premiér Babiš,” míní senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.
Europoslankyně KSČM Kateřina Konečná za postupem Pavla vidí snahu prodloužit život Fialově vládě. „Prezident může chtít znát názory a postoje ministrů, které bude jmenovat, nicméně prezident nestojí nad zákonem a nemá se stavět do role soudce. Pokud má - jak tvrdí - závažné právní důvody, nechť je sdělí veřejně a nehraje tady s námi hru na schovávanou. Zatím mi jeho počínání spíše signalizuje to, že chce, aby Fialova koalice, jíž vždy byl, je a bude součástí, se u svých koryt držela co nejdéle v duchu hesla - díky za každé nové ráno. Já jsem naopak toho názoru, že je třeba, aby se vítězná koalice chopila vlády co nejdříve, a mohla začít plnit své sliby, z nichž už část stihla přehodnotit - viz referendum o EU či zastavení nákupu F-35,” řekla Konečná.
„Ze strany pana prezidenta, který se chová jako kádrovák za komunismu, je to jenom výmluva. Filip Turek žádný paragraf neporušuje. A pokud ano, ať to pan prezident přesně řekne. Zase je to pouze těžký nátlak na vznikající koalici, aby Pavel vytvořil prostředí, kdy by se do vlády mohli vrátit dozimetričtí stánkaři nebo někdo další. Neexistuje žádné právní ustanovení, které by Turkovi zamezilo vstup do vlády. Prezident se jen vymlouvá. Je vidět, že je v těchto otázkách málo vzdělaný a nechá si jen bulíkovat ze strany svých našeptávačů a loutkovodičů to, co by měl dělat,” uvedl pro ParlamentníListy.cz poslanec SPD Miroslav Ševčík.
„Pan poslanec Turek je hochštapler. Jeho nacistický humor a podvody při podnikání jsou jen zlomek všech kauz, které se za ním táhnou jako smrad. Proto chápu prezidentovi výhrady,” říká naopak europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.
autor: Radim Panenka
