48. týden na Energetické burze ČMKB

01.12.2025 10:20 | Tisková zpráva

Na ČMKB) byly ve 48. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 59 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu v hodnotě 60 milionů.

48. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Roční kontrakty elektřiny s dodávkou v roce 2026 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2399 CZK/MWh, Dvouleté kontrakty elektřiny s dodávkou na rok 2026 až 2027 končily obchodování v nízkém napětí s kurzem 2352 CZK/MWh.

Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou na rok 2026 až 2027 uzavíraly obchodování v maloodběru s kurzem 711 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

Psali jsme:

47. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
47. týden na Energetické burze ČMKB
46. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
46. týden na Energetické burze ČMKB

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

burza , elektřina , energie , plyn , TZ , kontrakt , ČMKB

autor: Tisková zpráva

Šmírování

Je evidentní, že se EU snaží prosadit to šmírovaná lidí za každou cenu. Zajímá mě, kdo za tím stojí a proč to pořád řeší, když co vím, je většina členských států proti? Nebo vy jste snad pro?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

48. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

11:06 48. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Denní kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot ČKB Kladno se ve 48. týdnu obchodovaly za prům…