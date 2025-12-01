DPP: RENCAR nemá žádné právo užívat reklamní plochy v majetku DPP

Ve sporu se RENCAR domáhal určení platnosti smlouvy z roku 1997 o pronájmu reklamních ploch na majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a exkluzivního práva tyto plochy užívat až do roku 2031.
Společnost RENCAR se reklamního užívání majetku DPP soudně domáhala již od roku 2016, v roce 2019 přitom bylo poprvé rozhodnuto o zamítnutí žaloby, nicméně po zásahu vyšších soudů z důvodu procesních vad se věc v roce 2024 vrátila k soudu prvního stupně. Obvodní soud pro Prahu 9 pak v květnu 2025 potvrdil neplatnost smlouvy a uvedl, že společnost RENCAR nedisponuje žádným právem k jakémukoliv reklamnímu užívání majetku DPP. Tento závěr nyní potvrdil i Městský soud v Praze jako soud odvolací.
„DPP má pravomocné soudní rozhodnutí o neplatnosti smlouvy, dle kterého neexistuje žádné právo společnosti RENCAR reklamně užívat majetek DPP,“ říká Roman Kyral, partner AK Portos zastupující DPP ve sporu.
„Rozhodnutí Městského soudu v Praze tak jako další v řadě potvrzuje argumentaci DPP, že smlouva z 90. let nebyla uzavřena zákonným způsobem a potvrzuje správnost postupu DPP, který v posledních letech reguluje počet reklamních ploch na svém majetku, které pronajímá nájemcům vybraným pouze v otevřených výběrových řízeních, a to za jasných a přísných podmínek bránících dřívějšímu nekontrolovanému reklamnímu smogu,“ doplňuje Josef Voltr, vedoucí odboru Marketing a obchod DPP.
Tento přístup navíc zvýšil příjmy DPP z reklamy o více než 200 milionů korun ročně, kdy společnost RENCAR v letech předcházejících vzniku sporů hradila DPP částky pouze v rozmezí 35 až 50 milionů korun za rok.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
