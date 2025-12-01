Správa železnic: Jiří Svoboda musí mít prostor své kroky vysvětlit a obhájit

01.12.2025 13:21 | Tisková zpráva

Správní rada Správy železnic odvolala z funkce generálního ředitele organizace Jiřího Svobodu.

Správa železnic: Jiří Svoboda musí mít prostor své kroky vysvětlit a obhájit
Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Události a informace zveřejněné v posledních dnech otevírají tolik otázek, že setrvání Jiřího Svobody ve funkci by poškozovalo důvěru veřejnosti ve fungování organizace. Nijak tím nepředjímáme závěry policejního šetření a respektujeme presumpci neviny.

Jiří Svoboda musí mít prostor své kroky vysvětlit a obhájit. Veřejná povaha a náročnost funkce ředitele jedné z největších státních organizací pro takový souběh nedává prostor.

Správní rada zároveň poděkovala Jiřímu Svobodovi za mnoho důležitých a pozitivních změn a projektů, které ve funkci prosadil a realizoval.

Správu železnic do jmenování nového generálního ředitele povede Mojmír Nejezchleb, který dosud působil jako statutární náměstek ředitele.

