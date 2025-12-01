Správa železnic: Jiří Svoboda musí mít prostor své kroky vysvětlit a obhájit

Události a informace zveřejněné v posledních dnech otevírají tolik otázek, že setrvání Jiřího Svobody ve funkci by poškozovalo důvěru veřejnosti ve fungování organizace. Nijak tím nepředjímáme závěry policejního šetření a respektujeme presumpci neviny.
Jiří Svoboda musí mít prostor své kroky vysvětlit a obhájit. Veřejná povaha a náročnost funkce ředitele jedné z největších státních organizací pro takový souběh nedává prostor.
Správní rada zároveň poděkovala Jiřímu Svobodovi za mnoho důležitých a pozitivních změn a projektů, které ve funkci prosadil a realizoval.
Správu železnic do jmenování nového generálního ředitele povede Mojmír Nejezchleb, který dosud působil jako statutární náměstek ředitele.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva