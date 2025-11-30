Žádný antibabiš, podnikatel do čela. Mluvit se staršími. Radim Ivan strhává ODS

Vaše kampaň pokračuje „punkovým“ stylem. Jak se vám daří? Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Skvěle. Setkávám se napříč celou stranou s obrovským množstvím lidí. Ne všude je přijetí pouze pozitivní, ale to k tomu patří. Stranu poznávám do hloubky, oslovuju členskou základnu přímo, odspodu, bez jakýchkoli zákulisních dohod. Je to náročné, ale hrozně mě to baví a naplňuje. A když mám chvilku volno, sportuju – to je pro mě nejlepší způsob, jak si vyčistit hlavu.
Program kongresu ODS – nejdřív volba, až potom diskuse. Dá se to ještě změnit?
Tvrdíte, že ODS příliš vsadila na komunikaci Ukrajiny. Proč?
Jsem rád za to, jak jsme se k Ukrajině postavili. V první fázi šlo hlavně o rétorickou podporu – nic jiného se příliš dělat nedalo. Ale později jsme měli jít dál. Nemyslím jen peníze nebo materiál, ale hlavně ulehčení života Ukrajincům, kteří tu pracují a jsou bezproblémoví. Většinou jsou to pracovití lidé, kteří se chtějí podílet na prosperitě naší země. Ale narazili na spoustu byrokracie. A to mě mrzí – to byla promarněná příležitost.
Ekonomická témata jako by zmizela. Proč?
Tohle neříkám jen já – upozorňuje na to dlouhodobě i Štěpán Křeček nebo Pavel Drobil. Do české politiky obecně už příliš nevstupují lidé s výraznou ekonomickou zkušeností nebo podnikatelským přesahem. A kdo by se jim divil? Jdete do politiky, musíte zveřejnit veškerý majetek a spousta lidí si o vás automaticky myslí, že tam jdete „krást“. To je absurdní a musí to skončit – v Česku i v celé Evropě.
Pokud budou vlády a evropské instituce dál obsazovat jen lidé, kteří celý život žili z eráru nebo pracovali v korporátech, nemůžeme čekat, že budeme držet krok s dynamickými asijskými ekonomikami. Věřím, že po kongresu bude vedení ODS pestřejší a že v něm bude alespoň jeden velmi úspěšný podnikatel.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Co konkrétně nabídnout zklamaným bývalým voličům ODS?
Nejdřív jim musíme dát najevo, že o ně máme zájem. Dlouhodobě jsme na starší voliče rezignovali. Musíme s nimi mluvit o jejich problémech a nabídnout jim řešení, ne jen marketingové slogany.
A hlavně: žádný antibabiš nebo antiturek. Lidé potřebují pozitivní vizi, ne permanentní negativní kampaně. Vládu je potřeba hodnotit kriticky, ale konstruktivně. Pokud voliči uvidí, že nám opravdu jde o Česko, vrátí se.
Motoristy jste označil za „influencery v politice“. Jak hodnotíte jejich vyjednávání?
Konkurenci hodnotím nerad, ale jedno se Motoristům upřít nedá – jsou tvrdí a drží svoji linii. A tak to v politice má být. Druhá věc je, jak Filip Turek komunikuje své kauzy. Podle mě se měl k některým věcem postavit čelem a říct pravdu, případně uznat chybu. Hrát si na neomylného není dobrá strategie.
Co se týká programových slibů – uvidíme. Politická realita bývá jiná, než povolební prohlášení.
Reforma zdravotnictví a sociálního systému – co byste měl odvahu udělat?
Nejdůležitější změna je obrátit tok peněz. Dnes financujeme hlavně následky, ale ne řešení příčin. Potřebujeme společnost, která je odolnější – zdravotně, sociálně i ekonomicky.
A to začíná u prevence: zdraví, pohyb, životní styl. Je nepřijatelné, kolik mladých dnes nikdy neprošlo žádným sportem. To musíme změnit – ve školách i v dospělosti.
Každá koruna investovaná do prevence se nám vrátí třikrát až čtyřikrát.
Mladá generace – konkurence s Piráty, Motoristy, STAN. Koho můžete oslovit vy?
Všiml jsem si u sebe v obvodu jedné věci: Dnešní mladí jsou díky YouTubu, podcastům a AI mnohem informovanější, než jsme byli my. A co je nejlepší – mnohem víc přemýšlejí o podnikání. Jsou to kapitalisti, aniž by si to sami uvědomovali.
ODS by měla být stranou podnikavých lidí. Udělám jeden z prvních kroků: Přesunul bych ODS z uzavřených kanceláří do vlastních coworkingů. Mladý člověk, který vstoupí do ODS, by měl mít místo, kde může pracovat na svém projektu, potkat další lidi a získat podporu komunity. To je cesta, jak přivést novou generaci.
