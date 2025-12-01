Vích (SPD): Kampaň selhala, bez koncepční změny se hnutí neposune dál

Přestože vedení označilo možnost vstoupit do nové vládní koalice za „historický úspěch“, průběh jednání ukázal také hlubokou nespokojenost uvnitř hnutí – a především uznání, že volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025 představovaly neúspěch, který nelze dále bagatelizovat.
Kampaň, která nenadchla – a neoslovila nové voliče
Delegáti se shodli, že předvolební kampaň SPD nenaplnila ani základní očekávání. Kritika mířila na její slabou dynamiku, nedostatečný rozsah i neschopnost oslovit nové voličské skupiny. Hnutí ustrnulo v komunikaci, která dlouhodobě fungovala jen na jádro podporovatelů, ale nikoli na širší veřejnost, bez které nelze parlamentní volby vyhrávat. Pro SPD, která roky sází na silnou marketingovou prezentaci, je takový výsledek signálem, že stávající strategie se vyčerpala.
Ing. Radovan Vích
Selhání systému?
Konference zároveň upozornila na „nevyváženost“ současného volebního systému do Poslanecké sněmovny. Delegáti prohlašovali, že systém údajně zvýhodňuje větší politické subjekty a škodí menším krajům. SPD ale oznámila, že je připravena zahájit legislativní iniciativu na změnu volebního zákona. Otázkou zůstává, zda dokáže pro takovou úpravu získat širší politickou podporu.
Hnutí čekají zásadní změny. Otázkou je, zda k nim skutečně dojde
Na konferenci zaznělo množství návrhů na úpravu programu, strategického vedení i celkového řízení hnutí. Hovoří se o „koncepčních změnách“, které mají obnovit dynamiku SPD a vrátit jí schopnost růstu. Zástupci hnutí však zatím nenaznačili, jak hluboké změny jsou ochotni skutečně realizovat.
SPD v posledních letech opakovaně ztrácí voliče, zejména ty, kteří hledají nejen kritiku vlády, ale také konkrétní, realistická řešení. Konference proto vyzvala členskou základnu, aby pomohla „získat zpět ztracené voliče“. Bez jasného programu a srozumitelné strategie to ale nebude jednoduché.
Přípravy na rok 2026 jako poslední šance
Další celostátní konference má proběhnout do dubna 2026 a hnutí si klade ambiciózní cíl: připravit se na komunální a senátní volby tak, aby se neopakoval výsledek z roku 2025. Pokud SPD skutečně plánuje zásadní restart, bude to muset předvést právě tam.
Zda však jde jen o rétoriku, nebo skutečnou snahu o změnu politického směřování, se teprve ukáže. Jisté je jedno: Výsledek parlamentních voleb 2025 hnutí jasně ukázal, že bez hlubší sebereflexe a koncepčních kroků nemůže SPD očekávat lepší budoucnost.
Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích
