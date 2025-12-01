Proč najednou Američané chtějí mír. Třaskavá česká akce o Ukrajině

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Debatu moderoval někdejší místopředseda komunistické strany Josef Skála. A pánové odstartovali zostra.
„Máme v České republice politiky, kteří jsou dobře placení z peněz daňových poplatníků a oni neváhají znovu a znovu vykřikovat o tom, že je třeba jít do války a porazit jadernou velmoc. Povězte mi, co o tom soudíte v kostce?“ zeptal se Skála.
Jan Kavan si posteskl, že podobná hloupá slova o tom, jak je třeba jít do války, slýchá bohužel dost často.
„Pokud jde o Ukrajinu, tak samozřejmě žádné vojenské řešení není, a dokonce si myslím, že ani nikdy nebylo. To lze vyřešit pouze diplomacií, vyjednáváním, hledáním vhodného přijatelného kompromisu. Zasílání dalších zbraní na Ukrajinu, což dělala dosavadní česká vláda, považuju za kontraproduktivní, protože to vede jen k tomu, že každý den umírá více lidí.“
Ondřej Dostál sedící vedle Jana Kavana kývl na souhlas. A Kavan pokračoval. „K míru nás to nepřivádí,“ zdůraznil.
Prý je v této věci lehce optimistický ve věci mírového plánu prezidenta USA Donalda Trumpa. Zdůraznil však, že opravdu jen velmi opatrně optimistický, protože samotnou Ukrajinu v poslední době ničí velký skandál kolem společnosti Energoatom, který vybulal na povrch a ukázal, jak se na Ukrajině rozkrádají peníze. A to i ty peníze, jaké do bránící se země posílá Evropa, Česko nevyjímaje.
„Korupční skandál je obrovský a bohužel se týká i těch peněz, které tam Evropa – včetně nás – posílá na zbraně a na podobné věci, které se tam rozkrádaly. Rozkrádaly se už dlouho, teď teprve to prasklo a dokonce to prasklo i v nejbližších kruzích pana prezidenta Zelenského,“ konstatoval Kavan s tím, že skandál oslabuje i Volodymyra Zelenského, což ho jen o to víc dotlačí k přijetí nějakého kompromisu.
Takový kompromis by měl podle Kavana obsahovat dva body. Zaprvé podmínku, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO a pak zadruhé, že východ Ukrajiny dostane prostor k vlastnímu sebeurčení. Kavan v této souvislosti prohlásil, že to je princip, který prosazuje OSN už dlouho, ale viděno Kavanovýma očima, se zde uplatňuje dvojí metr a to, co bylo umožněno např. Kosovu ve vztahu k Srbsku, není umožněno východu Ukrajiny ve vztahu s vládou v Kyjevě.
Ivo Budil v souvislosti s válkou na Ukrajině prohlásil, že v české politice nejde ani tak o válku na Ukrajině, ale o „intelektuální bezradnost“ současných, stále ještě vládnoucích politiků, kteří v poslední době dostávají od amerického impéria, což je sousloví, které Budil ve spojitosti s USA skutečně použil, jiné signály, než na které byli čeští politici zvyklí. Tuto svou zmatenost řeší podle Budila příklonem k militarismu. „Tam samozřejmě nejde o Ukrajinu, tam jde o jejich intelektuální bezradnost. … Vždycky se najde militarismus, když ta vládnoucí třída je zoufalá a snaží se zachovat svoji moc,“ zdůraznil Budil.
Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha pozdravil posluchače: „Čest práci, soudruzi a soudružky.“ A hned ocenil budoucí vládu Andreje Babiše. „Jsem velmi rád, že je zase v Česku vláda, která neprojevuje nenávist vůči Slovákům, resp. na to, že máme jiný názor na válku na Ukrajině. Osmadvacetibodový mírový plán Donalda Trumpa prakticky doslova potvrzuje postoje slovenské vlády Roberta Fica,“ zdůraznil Blaha.
A to byl teprve začátek.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Posluchačům prozradil, že před dvěma týdny byl na návštěvě v Rusku a viděl tam, že Rusové jsou připraveni vést tuto válku dál.
„Protože oni jednoduše vědí, že tu válku vyhrají. Evropa a Amerika už nemají peníze na to, aby tu válku dál financovaly. A Američani dobře vědí, že prohrávají a že prohrají, takže teď se snaží z toho vybruslit tak nějak důstojně. Já jsem přesvědčen, že každý, kdo má zdravý rozum, musí podporovat mírové úsilí USA,“ zaznělo z úst Ľuboše Blahy.
Posluchače varoval, že by si neměli myslet, že jsou Američané najednou hodní. Podle jeho názoru pořád platí, že od druhé světové války je každý americký prezident válečným zločincem.
„Vzpomeňte si na Jugoslávii, vzpomeňte si, co páchali v Vietnamu, co páchali v Sýrii, co páchali v Libyi a mohl bych pokračovat. A teď to stejné chtěli páchat na ruském národě. Na národ, který nás za druhé světové války osvobozoval od fašismu. A já budu Rusům vždy děkovat za to, že nás spolu s dalšími sovětskými národy osvobodili od fašismu,“ zdůraznil.
„Američané potřebují volné ruce na to, aby mohli vést jiné války. To není o tom, že by teď chtěli mír na celém světě. Byl jsem před pár měsíci ve Venezuele a velmi dobře vím, co říkám. Chtějí vyplenit Venezuelu, protože má největší ropné zásoby na světě. Možná chtějí obsadit Kubu, možná chtějí vést válku s Čínskou lidovou republikou,“ nechal se také slyšet Blaha s tím, že vždy stál na straně Venezuely a Kuby a Číny.
Ve shodě s Janem Kavanem prohlásil, že Zelenského režim potřebuje tuto válku.
„Protože se na tom napakovali. Kradou tam jak bagrem. Ten Jermak, ten de facto Zelenského vedoucí, … který ovládal celou Ukrajinu a Zelenskyj tam byl ten šašek, který nějakým způsobem komunikoval ty věci na veřejnosti. Toto pokračuje dále. A skončilo to při zlatých záchodech,“ vrátil se Blaha ke korupční kauze kolem společnosti Energoatom a k Timuru Mindičovi, Zelenského bývalého obchodního partnera, z časů ještě před válkou, u něhož doma prý našli zlatý záchod. Ale Mindiče ne. Ten stihl odjet do Izraele.
Blaha ocenil, že teď se na válku na Ukrajině vedle Roberta Fica a Viktora Orbána bude obdobně dívat i nová česká vláda.
„Držme si palce v tom, že se vracíme znovu do časů slovensko-českého a česko-slovenského bratrství. Po době temnot. Temnoty, kterou tady vytvářel Fiala (ODS), Zdechovský (KDU-ČSL) a ještě taková směšná osoba, máme ji v Evropském parlamentě. Nerudová se jmenuje,“ pravil Blaha. A v sále zazněl smích. „To je jen taková perlička na závěr. Tato směšná osoba se postavila před pár dny ve Štrasburku a začala tvrdit, že slovenský premiér je zbabělý, protože se bojí křídy.“
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Šlo o narážku na křídové protesty proti slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, které vypukly před pár dny a stále trvají. Došlo k nim poté, co jeden středoškolský student napsal křídou na chodník otázku určenou pro Fica, totiž „jak chutná Putinův ko*ot“. Tohoto studenta si přímo ze třídy odvedla policie, a i když se většina společnosti shoduje na tom, že mladík nemusel využívat sprostých slov, mnoho lidí si také myslí, že mladíka rozhodně neměla odvážet policie jako zločince. A dávají to Ficovi najevo různými křídovými nápisy ve městech napříč celým Slovenskem.
Blaha mladíka označil za „úplného magora“, který kouří marihuanu. „Abyste věděli, o jaký jde intelektuální level,“ vyložil po svém slovenskou kauzu s křídou Blaha. Podle slovenského europoslance je onen mladý muž „vulgární primitiv“. „A tak si umíte představit, koho teď obhajuje paní Nerudová v Evropském parlamentu. Jak může být někdo až takto hloupý, skutečně nedokážu pochopit,“ kroutil Blaha hlavou.
První diskusní kolečko uzavřel český europoslanec Ondřej Dostál, který přidal vtip. K válce s Ruskem podle jeho názoru nedojde, protože „jak se říká mezi pány jistého věku, byť v jiném kontextu: Není s kým, není čím a není proč.“
„Hezký,“ zasmál se Josef Skála. A ze sálu se ozval další potlesk.
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
„Rusko nemá zájem získávat území na Slovensku, v Česku a dle mého názoru ani za Dněprem. Ta ukrajinsky mluvící část nebude Ruskem okupována. Nemáme žádný důvod, do takové války vstupovat,“ pravil europoslanec zvolený za uskupení STAČILO!.
Teď podle něj může nastat „obrovský úpadek Evropy“, která bude chtít Ukrajině předat zmrazená ruská aktiva. „To bude znamenat, že to dříve či později zaplatí evropští daňoví poplatníci, až si o to Rusové řeknou zpátky. A obávám se, že budeme stagnovat i proto, že budeme odděleni tím zbytkem Eurasie od možnosti spolupráce a zůstaneme odděleni jako takový apendix. Ale to je něco, co by mohla odvrátit česká vláda, slovenská už to dělá, dobrou diplomacií,“ pravil Dostál.
A dostalo mu se dalšího potlesku.
Poté dostal od Josefa Skály znovu slovo Ľuboš Blaha, který konstatoval, že je stále víc hrdý na označení, kterého se mu dostává od slovenských liberálních médií, že je „ruský kolaborant“. Blaha to vnímá tak, že slovenská liberální média označí za ruského kolaboranta kohokoliv, kdo nechce zbrojit a kdo chce mír, kdo označuje za nesmyslné protiruské sankce. Blaha v této souvislosti zdůraznil, že podobně se o Rusku, respektive tehdejším Sovětském svazu mluvilo těsně před druhou světovou válkou a za druhé světové války, kdy bylo dominantní mocností v kontinentální Evropě nacistické Německo. „Takže pokud dneska od liberálních médií posloucháme tyhle řečičky, tak oni vlastně tvrdí jen totéž, co tvrdil kdysi i Adolf Hitler,“ vypálil Blaha.
„Tam není žádný rozdíl. Adolf Hitler zbrojil jako blázen, Ursula von der Leyenová zbrojí jako blázen. Jediný rozdíl je, že on byl neúspěšný malíř a ona je neúspěšná gynekoložka. Jinak je to vůči ruskému národu totožná nenávist. To je rasistická emoce, to, co oni předvádějí. A tady Ondra to velmi dobře zná, zažíváme to v Bruselu každý den. Oni nenávidí celý ruský národ,“ pravil Blaha.
Dostál potvrzoval slova svého slovenského kolegy z Evropského parlamentu a přikyvoval.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
„A potom se podíváte na Rusko – tradiční rodina. Potom se podíváte na Slovensko a my jsme v ústavě schválili, že máme jen dvě pohlaví. Dovedete si představit, jak nás v Bruselu nenávidí?“ ptal se publika.
Odpovědí mu byl potlesk.
„Oni nemají rodiny. Oni mají 76 pohlaví. A my máme maminku, tatínka a děti. No úplná svatokrádež,“ nedal se zastavit Blaha. „Toto je neoliberální progresivistický džihád proti Rusku. O tom to je,“ zdůraznil slovenský europoslanec.
Poté znovu zopakoval, že se do Ruské federace bude rád vracet. Jednak děkovat za to, že Rusové porazili fašismus a „omlouvat se za tu fašistickou rusofobii, která dnes převládá v Bruselu,“ pravil Blaha.
Než předal slovo dalšímu řečníkovi, zdůraznil, že v Česku se teď musí levicové názory vyslovovat jen opatrně. „Opakuji. Tohle tu naposledy dělali Hitler, Himmler, Göring a Goebbels,“ pravil Blaha.
Narážel tím na zákon, který v květnu podepsal prezident Petr Pavel a v němž se praví, že je trestné propagovat ideologie, které volají po potlačení práv a svobod člověka. Jako jsou ideologie nacismu či komunismu, ale i jiné.
„Já jsem přesvědčený, že nová vláda by tohle měla udělat jako první věc. Měla by zrušit tento antikomunistický zákon,“ křičel Blaha do sálu.
A opět se dočkal potlesku.
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Anketa
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Přišel další potlesk.
„Toto je symbol Rudé armády, která nás osvobozovala od fašismu. Tohle je symbol dělnického hnutí. Hnutí, které bojovalo za běžného pracujícího člověka, aby měl sociální práva, aby zmizela chudoba, aby neprobíhaly války. Za to se mám stydět? Já jsem přesvědčený, že musíme mít odvahu, abychom proti moderním fašistům bojovali. Takže ještě jednou. Pojďte mě zavřít, jestli chcete. Přijďte,“ volal Blaha do publika a na stole se přitom oháněl pěstí.
Komunista Josef Skála se rozesmál.
„Ľuboši, já ti děkuji jménem českých komunistů a všech antifašistů. Díky,“ zvolal Skála. A hned dodal myšlenku, že dnešním západním elitám na Hitlerovi vadí snad jen to, že to nevyhrál.
Blaha dodal, že v Němcích dodnes přežívá pohrdání slovanskými národy, ale když je neovládli silou, snaží se je ovládnout ekonomicky. „Proto je v Evropském parlamentě třeba hájit národní zájmy. Proto je úlohou levice, ale vlastně všech vlastenců v Česku i na Slovensku „bojovat proti dnešním progresivním liberálním fašistům“.
A znovu potlesk.
Po Blahovi si vzal slovo Kavan a poznamenal, že je mu smutno z toho, že Evropa dnes ve světě hraje roli směšného diváka a upadá do bezvýznamnosti. Pokud chceme Evropu bezpečnou, pak se právě toto podle Kavana musí změnit.
Když dostal prostor Dostál, konstatoval, že dnešním ekonomickým světovým hegemonem je Čína. „A ten, kdo je ekonomickým hegemonem, bude určovat, co bude a co nebude,“ podotkl Dostál, který také poukázal na to, že Číňanů je asi 1,5 miliardy, takže i když sečteme lidskou sílu EU a USA, nejsme ani na polovině.
V důsledku války na Ukrajině se utvářejí nová spojenectví a tato spojenectví nám nehrají do karet. „Mimochodem, v Číně je víc komunistů, než je v Německu Němců. Já když jsem byl na oslavách konce druhé světové války v Číně, tak jsem jim říkal, že nějaký (Marek) Benda (ODS) chce u nás zakázat komunistickou stranu. Hezky se tomu zasmáli,“ pravil Dostál.
Také ze sálu se ozval smích.
„My si nemůžeme dovolit tu Čínu naštvat, protože si neumíme vyrobit ani základní léky. Uměli jsme si je vyrobit, ale nyní už to neumíme,“ poznamenal Dostál.
Volal po vzájemném respektu mezi odlišnými civilizacemi a dovolával se konce válek. „Přes velké konflikty, jako jsou Pákistán či Indie, nedošlo k velké válce. A myslím si, že by bylo v našem zájmu naučit se to také,“ zdůraznil Dostál s tím, že tímto směrem by měla kráčet i česká či slovenská zahraniční politika, případně politika maďarská a podobných spřátelených zemí.
Skála mu přitakal a konstatoval, že by se měly spojit všechny síly, kterým jde o demokracii a o svobodu projevu.
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Anketa
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Podle Ľuboše Blahy by Evropané měli napřít úsilí jedním směrem.
„Myslím, že bychom se konečně měli přestat stydět za naši klíčovou vizi a to je vybudování socialismu. To skutečně chceme a budeme chtít,“ zdůraznil.
Z publika se znovu ozval potlesk.
„Čínská lidová republika pod taktovkou komunistické strany je budoucnost,“ pokračoval Blaha v popisu své vize budoucnosti. „Taková je realita. Ať už se nám to líbí, nebo ne. Oni se stali supervelmocí v ekonomice, ve vojenské oblasti. Ve všem,“ zdůraznil Blaha.
Jedním dechem dodal, že komunisté napřed dokázali pozvednout upadající carské Rusko až k vyslání prvního člověka do vesmíru a podobný vzestup vidíme, alespoň očima Ľuboše Blahy, pod taktovkou čínských komunistů. „A tady nám nějací poloblázni z liberálního tábora vyprávějí, jak jsou ti komunisti zlí,“ kroutil hlavou Blaha.
Plánování a státní vlastnictví, na tom by se podle Blahy dalo stavět. „Vraťme se k těm myšlenkám, které byly správné,“ apeloval na všechny Blaha s tím, že Číňané jsou schopni plánovat padesát let dopředu, zatímco EU nedokáže plánovat snad ani pět dní dopředu. Tak to vidí Ľuboš Blaha.
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Anketa
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Partnery by prý hledal v Česku, v Maďarsku, mezi jižními Slovany, ale i v Rusku. „Proto přestaňme s tou nenávistí. … Jednoduše Rusko není náš nepřítel. A tohle jestli nepochopíme, tak v evropském prostoru nikdy nebude mír,“ volal do sálu.
Dočkal se dalšího potlesku.
Ondřej Dostál přidal poznámku, že ještě v komunistickém Československu studovali lidé z globálního Jihu, kteří dnes vedou své země a na to my dnes můžeme navázat. Dostál zmínil kambodžského krále, který za mlada studoval v Praze balet a dodnes na to vzpomíná. Takovýto a další podobné příběhy vytvořily podle Dostála velký prostor dobré vůle. I proto, že jsme vnímáni jako nekolonialistická země.
Debatu téměř uzavřel Jan Kavan zmínkou, že Česku, ale i Evropě pomůže vybudování silné levice. „Mnozí z nás jsme inspirováni vývojem na Slovensku. … Španělská vláda se také nechová pravicově. A věřím, že s pomocí řady z vás se podaří vytvořit silnou a úspěšnější českou levici, než bylo STAČILO! A já to říkám jako zklamaný volič tohoto hnutí. … Já věřím, že se nám společnými silami podaří tuto silnou levici vytvořit,“ pravil Jan Kavan.
Poslední slovo si vzal Ľuboš Blaha a prohlásil, že navzdory rokům „Fialovy temnoty“ zůstávají Češi a Slováci bratrskými národy.
„Držme si palce!“ zvolal.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák