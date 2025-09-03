Správa železnic: Trať z Horního Slavkova do Lokte patří nově cyklistům

03.09.2025 19:28 | Tisková zpráva

Správa železnic dnes slavnostně otevřela přes osm kilometrů dlouhou cyklotrasu na tělese neprovozované trati z Horního Slavkova do Lokte. Díky štěrkovému povrchu je určena především pro horská kola. Provoz vlaků na někdejším Loketském pacifiku připomínají některé zachované železniční artefakty.

Správa železnic: Trať z Horního Slavkova do Lokte patří nově cyklistům
Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Pravidelný provoz na trati z Horního Slavkova do Lokte utichl v roce 1997. Letos na jaře rozhodl Drážní úřad o přerušení provozování dráhy v úseku Horní Slavkov-Kounice – Loket předměstí. Následně Správa železnic zahájila její přestavbu na cyklotrasu.

Práce na 8,2 kilometru dlouhém úseku trvaly od května do srpna, zahrnovaly mimo jiné demontáž kolejí a pražců, odtěžení štěrku nebo odstranění přejezdových konstrukcí. Stavebními úpravami prošlo celkem pět mostů a jeden propustek, poté je stavbaři osadili zábradlím. Pro bezpečnost uživatelů cyklotrasy se také vybudovaly opěrné zdi.  

Jako odkaz na původní železniční trať zůstaly zachovány některé prvky drážní infrastruktury, například nástupiště zastávek, kilometrovníky nebo návěstidla.

Práce provedla společnost Chládek & Tintěra, celkové náklady dosáhly 58 milionů korun.

Psali jsme:

Správa železnic: Proměna nádraží Smíchov pokračuje
Správa železnic: Přerovský dispečink dálkového řízení se rozšíří o další budovu
Správa železnic: Mostecké nádraží projde proměnou
Správa železnic: Průjezd vlaků Prahou bude plynulejší

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , správa železnic

autor: PV

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

Souhlasíte s tím, že se EK chová pokrytecky?

Co říkáte na toto? Podle mě má Hraba naprostou pravdu. Cituji ho: ,,Podle jejího oficiálního environmentálního výkazu za rok 2023 vyprodukovala Komise 147 851 tun CO2. To odpovídá 1,1 miliardám kilometrů ujetých osobním autem, což je zhruba 26 700 cest kolem Země po rovníku. Takže žádná záchrana pla...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoruVedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoru Protizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žílyProtizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žíly

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Správa železnic: Trať z Horního Slavkova do Lokte patří nově cyklistům

19:28 Správa železnic: Trať z Horního Slavkova do Lokte patří nově cyklistům

Správa železnic dnes slavnostně otevřela přes osm kilometrů dlouhou cyklotrasu na tělese neprovozova…