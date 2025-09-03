Správa železnic: Trať z Horního Slavkova do Lokte patří nově cyklistům

Pravidelný provoz na trati z Horního Slavkova do Lokte utichl v roce 1997. Letos na jaře rozhodl Drážní úřad o přerušení provozování dráhy v úseku Horní Slavkov-Kounice – Loket předměstí. Následně Správa železnic zahájila její přestavbu na cyklotrasu.
Práce na 8,2 kilometru dlouhém úseku trvaly od května do srpna, zahrnovaly mimo jiné demontáž kolejí a pražců, odtěžení štěrku nebo odstranění přejezdových konstrukcí. Stavebními úpravami prošlo celkem pět mostů a jeden propustek, poté je stavbaři osadili zábradlím. Pro bezpečnost uživatelů cyklotrasy se také vybudovaly opěrné zdi.
Jako odkaz na původní železniční trať zůstaly zachovány některé prvky drážní infrastruktury, například nástupiště zastávek, kilometrovníky nebo návěstidla.
Práce provedla společnost Chládek & Tintěra, celkové náklady dosáhly 58 milionů korun.
