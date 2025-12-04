Černé na bílém. Ukrajině hrozí, že už se po válce nezvedne

Před ruskou invazí v únoru 2022 žilo na Ukrajině 42 milionů lidí. Demografický institut Národní akademie věd odhaduje, že nyní je to méně než 36 milionů – přičemž několik milionů žije na Rusy okupovaných územích. Do roku 2051 může počet obyvatel spadnout na 25 milionů.
Pokles je tak prudký, že podle CIA World Factbook má Ukrajina v roce 2024 nejvyšší úmrtnost a nejnižší porodnost na světě: na každé narozené dítě připadnou zhruba tři úmrtí. Průměrná délka života mužů klesla z 65,2 na 57,3 roku, u žen ze 74,4 na 70,9. Zemi opustily miliony lidí, a to hlavně mladé ženy v produktivním věku. „Tato kombinace je extrémně nebezpečná,“ varuje Oleksandr Gladun, zástupce ředitele demografického ústavu. „Válka ukrojila celou generaci.“
Téměř 5,2 milionu Ukrajinců, kteří odešli po vypuknutí války, zůstává v zahraničí – zejména v Německu, Polsku nebo Rusku. Podle předpovědi Centra pro ekonomickou strategii se až 2,7 milionu nevrátí ani po skončení bojů. K nim by se mohly přidat „stovky tisíc“ mužů, kteří dnes zemi opustit nesmějí. Nejnovější prognóza OSN je ještě pesimističtější: do roku 2100 by mohlo na Ukrajině žít už jen devět až 23 milionů lidí.
Vylidněné vesnice, opuštěné domy
Zatímco ukrajinské nemocnice na východě a jihu čelí nekonečnému přílivu zraněných, například porodnice v západoukrajinském městě Hošča zeje prázdnotou. Na chodbách je ticho, které ostře kontrastuje s krizí, jež se nenápadně odehrává po celé zemi: prudký propad porodnosti a masivní úbytek populace.
V nedaleké vesnici Sadove museli úředníci zavřít školu, která dříve učila přes 200 žáků. „Před dvěma lety jsme byli nuceni tuto instituci uzavřít. Proč? Protože tam bylo jen devět dětí,“ říká předseda městské rady Mykola Panchuk. Ředitelka jedné ze dvou zbývajících škol v Hošči, Marianna Khrypaová, upozorňuje, že počet prvňáků dál klesá. „Asi 10 % našich absolventů odchází do zahraničí, většinou chlapci,“ říká. „Rodiče odvážejí své děti ze země, než dosáhnou věku 18 let.“
V porodnici v Hošči přišli loni o státní dotace. Chyběl jediný porod. „Měli jsme jedno dítě, které se narodilo o patnáct minut později, takže jsme měli 169 porodů,“ říká Panchuk s trpkým úsměvem. Oddělení teď přežívá jen díky penězům z městského rozpočtu.
Pro založení rodiny jsou podmínky extrémně nejisté. Vedoucí porodnice Inna Antoniuková říká, že třetina žen má manžela v armádě. „Někteří jsou mrtví nebo pohřešovaní,“ dodává. Moskva mezitím stupňuje raketové a dronové útoky po celé zemi. Nejistota je všudypřítomná. „Není tu žádná stabilita, nic, na čem by se dalo stavět,“ říká 21letá Anastasiia Yushchuková. Rodinu plánuje „možná jednou, ale rozhodně ne teď“.
Vesnice v okolí se rychle vylidňují. Do Hošči se stěhují lidé z míst, kde byly zavřeny školy, ordinace i obchody. V obci Duliby stojí řada opuštěných domů. Obyvatelka Oksana Formanchuková má manžela pohřešovaného od července. „Co když odvedou i mé dva syny? Co bych bez nich dělala?“ ptá se.
Stát marně hledá řešení
Kyjev se loni pokusil reagovat demografickou strategií do roku 2040. Dokument varuje, že během příštích deseti let bude chybět 4,5 milionu pracovníků – nejvíce ve stavebnictví, technologických oborech a administrativě. Plán počítá s podporou návratu Ukrajinců ze zahraničí, zlepšováním infrastruktury, bydlení a školství, kontrolou emigrace a řízeným přijímáním zahraničních pracovníků. Pokud opatření zaberou, mohl by počet obyvatel do roku 2040 stoupnout na 34 milionů. Pokud ne, může se propadnout na 29 milionů.
Anastasiia Tabeková, zástupkyně šéfa městské rady v Hošči, má manžela v armádě. „Poté, co jsem zjistila, že jsem těhotná, byl můj manžel o několik dní později mobilizován,“ říká. „Dali mu dovolenou, aby se mohl zúčastnit porodu. Odcházel se slzami v očích.“ Přesto věří, že děti mohou být světlým bodem v temném období: „Znám mnoho žen, jejichž manželé bojují. Některé chodí na terapii, některé už své muže ztratily. Pro mnohé jsou ale děti okamžikem radosti, důvodem, proč se nevzdávat.“
Ukrajina se do demografického útlumu propadala už před válkou. Miliony lidí odešly v posledních dvou dekádách za prací na Západ – kvůli korupci, nízkým příjmům či nedůvěře ve stát. Válečný exodus tento dlouhodobý trend jen umocnil. Nyní se však země ocitá v bodu, který může rozhodnout o její poválečné obnově i bezpečnosti. Jak říká gynekolog Hekkel, který denně pracuje na prázdném porodnickém oddělení: „Tahle válka bere Ukrajině budoucnost. A budoucnost se rodí tady.“
autor: Jakub Makarovič