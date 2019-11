Státní podnik DIAMO pořádal mezinárodní workshopy pro MAAE

Konkrétně se jednalo o „Interregional Workshop on Case Study of Conventional Uranium Production from Exploration to Closure“, zaměřený na téma klasické hlubinné těžby uranu od průzkumu k uzavírání dolu, který proběhl ve dnech 14.-18. října 2019. Workshopu se účastnilo 35 zástupců z členských států MAAE, jako je Argentina, Brazílie, Čína, Ekvádor, Ghana, Indonésie, Peru, Thajsko a mnoho dalších. Na workshopu vystoupili Jiří Mužák, Vojtěch Vokál, Pavel Vinkler, František Toman, Jiří Wlosok a Ladislav Pašek ze státního podniku DIAMO, Josef Zeman z Masarykovy univerzity v Brně, Eliška Fialová ze Státního ústavu jaderné, chemické abiologické ochrany, Brett Moldovan z MAAE a dva přizvaní kanadští experti, Kevin Scissons z Kanadské jaderné komise a David Bronkhorst z firmy Denison Mines. Během workshopu navštívili všichni účastníci odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, kde proběhly exkurze na Chemickou úpravnu a Podzemní výzkumné pracoviště Bukov.

Druhým workshopem, který proběhl o týden později, byl „Interregional Workshop on Groundwater Remediation at Uranium Mining and Processing Sites“, zaměřený na sanace podzemních vod po těžbě uranu. Tentokrát bylo účastníků 25 a opět zcelého světa. Na workshopu vystoupili Jiří Mužák, Vojtěch Vokál, Tomáš Týkal, Martin Čermák, Petr Brůček aLadislav Pašek ze státního podniku DIAMO, Ulf Jenk zněmecké firmy WISMUT GmbH, Daniel Bednářze Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, Horst Monken-Fernandesz MAAE a přizvaný britský expert Gary Wealthall z Geosyntec Consultants, Ltd. Součástí workshopu byly opět odborné exkurze, tentokrát na odštěpné závody SUL Příbram a TÚU Stráž pod Ralskem, kde si účastníci prohlédli čistírnu důlních vod a technologie, používané při sanaci po chemické těžbě uranu. V Příbrami také všichni navštívili nádhernou expozici Hornického muzea s úžasným osobitým výkladem ředitele muzea Josefa Velfla.

Obě akce se konaly v rámci mezinárodních projektů technické spolupráce MAAE INT2019 a INT9183. Zástupci MAAE vysoce vyzdvihli úroveň organizace akcí a odborných příspěvků. Poděkování patří všem, kteří se přednáškami podíleli na odborném programu, těm, kteří perfektně zajistili odborný výklad při exkurzích, a také dalším, kteří si prošli všemi peripetiemi, spojenými s organizací obou workshopů.

