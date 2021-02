Technologie hlavního města Prahy: Dispečink loni zpracoval 22 500 hlášení. Pražané k nim stále častěji využívají i mobilní aplikaci Praha svítí

reklama

Mezi ně patří především pražské veřejné osvětlení čítající téměř 135 tisíc světelných míst, osvětlení pražských památek, veřejné a věžní hodiny, ale také městský kamerový systém a některé dopravní technologie. Okolo 9 tisíc hlášení přišlo ze strany občanů, necelá tisícovka od policistů a více než 5,5 tisíce závad zjistili přímo zaměstnanci společnosti THMP v rámci preventivně servisní činnosti.

Informace o závadách a požadavcích dnes městská společnost získává díky hlášení přes telefon, email nebo přes mobilní aplikaci pro chytré telefony a tablety. Podle radního HMP Jana Chabra by měl být systém identifikace poruch na veřejném osvětlení v budoucnu významně automatizovaný a podíl prvotních hlášení ze strany občanů by se měl postupně snižovat. „Již v letošním roce postupně jednotlivé rozvaděče veřejného osvětlení vybavujeme dálkovým řízením a diagnostikou tak, abychom přímo z dispečinku viděli provozní stavy veřejného osvětlení a mohli ho také ovládat. Do budoucna takto uvidíme nejen celé ulice, ale přímo jednotlivé stožáry, svítidla a další technologie,“ vysvětlil Chabr a dodal, že prvních 200 takových řídících jednotek bylo na přelomu roku již osazeno a celá síť bude dokončená už v letošním roce.

Informace o poruchách veřejného osvětlení operátor dispečinku zadává do systému podle stupně priority. Těch je celkem 8 a zohledňují typy poruch a požadavek na rychlost jejich vyřešení. „Nejčastěji nám lidé volali ohledně nesvítícího nebo blikajícího světla, celkem to bylo přesně 14 837 případů, 2 633 hlášení se pak týkalo nesvítící části ulice a ve 1 236 případech nesvítila ulice celá. Nejvyšší prioritu mají poruchy, kde by mohlo dojít k poranění elektrickým proudem, v takové situaci máme povinnost dorazit na místo závady do 30 minut. V tomto režimu jsme loni řešili například 1 150 otevřených patic stožárů, 260 nabouraných nebo poškozených stožárů a 100 případů uvolněného svítidla či nosného lana,“ popsal objem řešených poruch předseda představenstva THMP Tomáš Jílek a doplnil, že technici společnosti loni vyjížděli i k 430 nesvítícím nebo nefunkčním veřejným a věžním hodinám a k více než 1 000 kabelovým opravám.

Podle člena představenstva THMP Libora Fialy si Pražané postupně zvykají využívat k hlášení poruch veřejného osvětlení i mobilní aplikaci Praha svítí, kterou společnost v loňském roce nabídla ke stažení na Internetu. „Množství nahlášených poruch touto cestou postupně narůstá. Za loňský rok to bylo zhruba 10 procent z celkového počtu hlášení, přičemž nutno dodat, že jsme mobilní aplikaci zprovoznili až v druhé polovině roku. Mám z toho velkou radost, protože to znamená další zrychlení při řešení závad jak pro nás, tak pro občany,“ uvádí Fiala. Není bez zajímavosti, že mobilní aplikací lze hlásit i obtěžování takzvaným rušivým světlem, tedy podezření, že svítidlo svítí v rozporu s normou do bytu nebo svítí příliš. I tyto závady THMP obratem prověřuje a zjednává nápravu. Dalších 10 procent hlášení přijal dispečink THMP prostřednictvím emailu a zbylých 80 procent telefonicky. „Průměrná délka telefonického hovoru ohledně veřejného osvětlení byla do minuty a půl, v závislosti na technické náročnosti poruchy. Hovory týkající se kamerového systému pak trvaly v průměru necelou jednu minutu,“ uzavřel.

