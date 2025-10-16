Televize TV BRNO 1 nově v Oneplay

16.10.2025 17:35 | Tisková zpráva

Foto: TV Brno
Regionální televize TV BRNO1, největší regionální televize v Brně a Jižní Moravě, má pro diváky dobrou zprávu. Vedle vysílání v DVBT 2, u kabelových, IP operátorů a na internetu, šíří nově svůj signál také na platformě Oneplay.  Televize TV BRNO 1 která jako jediná má zpravodajství moderované umělou inteligencí, díky šíření vysílání prostřednictvím Oneplay, od teď nabízí divákům více možností, jak být u všeho důležitého z Jižní Moravy a také mýt možnost sledovat své oblíbené pořady jako je i seriál z vlastní produkce TV BRNO 1 (Peču pro Tebe) a to živě i zpětně až 7 dní, kdykoliv a na spoustě míst ČR.

 

autor: Tisková zpráva

