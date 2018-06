Tunisko je zemí Oscara Wilde i Hvězdných válek. Dovolenou si užijí dosyta malí i velcí

Zájezdy do Tuniska jsou nabízeny za velmi příznivou cenu. I proto se vyplatí tuto severoafrickou zemi neopomíjet. Za týdenní dovolenou all inclusive zaplatíte od 13 000 Kč.

Tunis je zemí, kterou si zamiloval i Oscar Wilde

Mezi nejoblíbenější tuniské letovisko patří město Hammamet, které leží zhruba 60 kilometrů od hlavního města Tunis. Oblíbené je především kvůli své malebnosti a poklidné atmosféře, ve městě našli své útočiště i literáti jako Gustave Flaubert nebo Oscar Wilde. Nedaleko města se nachází turistická oblast Yasmine Hammamet se zábavním parkem a aquaparkem Carthageland, kde nechybí ani dvě golfová hřiště.

Mnoho turistů se rádo vydává také na ostrov Djerba, do města v maureském stylu Mahdia nebo do letovisek Sousse a Port El Kantaoui. To se pyšní zářivě bílým přístavem z 80. let 20. století, které bylo vystavěno po vzoru francouzského města Antibes.

Tuniská metropole je Paříží severní Afriky

U Francie ještě zůstaneme, a to rovnou u hlavního města této západoevropské země. Metropole Tunis je totiž přezdívána Paříží severní Afriky. Důvodů je hned několik. Tunis si stejně jako Paříž potrpí na tradice a pyšní se svým velmi osobitým a typickým šarmem.

Na každém rohu města se můžete nechat oddávat orientálním melodiím a vychutnat si ten jedinečný nádech exotiky. Tunis je rozdělen na starou část, které dominuje Olivovníková mešita, a moderní část. Ta se rozprostírá především kolem třídy Avenue Habib Bourguiba.

Delfíní show, Sahara a Hvězdné války. To vše Tunis nabízí

Tunisko toho nabízí opravdu mnoho. Kromě odpočinku na zlatavých plážích, můžete vyrazit k solným jezerům, do starověkých městeček, na tržiště, k minaretům a k místním mešitám. Ochutnat výtečné místní červené a růžové víno a nenechat si ujít olivovníkové háje, datlové palmy, eukalypty, jasmíny a cypřiše.

Dovolenou v Tunisku si dosyta užijí i malé děti, které jistě nadchne zoologická zahrada Friguia, kde se nachází 400 zvířat a pravidelně se koná lachtaní a delfíní show. Milovníci zvířat pak jistě potěší možnost projížďky na velbloudech v pouštní oáze Douz, která je takzvanou Branou Sahary.

V neposlední řadě za navštívení v Tunisku stojí horská oáza Chebika s vodopády, kaňony a s vesničkami starými téměř 400 let nebo filmové městečko Onk Jemal, které se postavilo jen pro natáčení Hvězdných válek.

autor: Tisková zpráva