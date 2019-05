ÚOHS: Při nákupu granátů neumožnilo Ministerstvo obrany podat námitky

Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Úřad již v minulosti v souvisejícím správním řízení uložil také zákaz plnění této veřejné zakázky.

Ministerstvo obrany spáchalo přestupek tím, že uzavřelo smlouvu s vybraným dodavatelem, jímž je společnost Česká zbrojovka a. s., aniž by odeslalo oznámení o výběru dodavatele ostatním účastníkům zadávacího řízení, společnostem D-TECHNIK a.s., STV GROUP a.s. a MPI Group, s.r.o. K uzavření smlouvy tak došlo v době, kdy ještě nesměla být vůbec uzavřena, neboť zákon o zadávání veřejných zakázek počítá mj. s tím, že smlouvu zadavatel může uzavřít až po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele. V šetřeném případě však v důsledku nezákonného jednání Ministerstva obrany tato lhůta ani nezačala běžet.

Uvedeným postupem zadavatel fakticky znemožnil ostatním účastníkům zadávacího řízení podat případné námitky proti výběru dodavatele. Podání námitek je přitom jedním ze základních institutů, jejichž prostřednictvím se neúspěšní uchazeči o zakázku mohou bránit proti případnému porušení jejich práv ze strany zadavatele. Současně tak zadavatel znemožnil nevybraným dodavatelům domáhat se nápravy před Úřadem, neboť podání námitek je i nezbytným předpokladem pro následné podání návrhu k ÚOHS. Úřad dále dovodil, že nezákonný postup ministerstva mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Vzhledem k tomu, že na předmět plnění veřejné zakázky již byla uzavřena smlouva, nemohl Úřad nezákonný stav zhojit nápravným opatřením, ale musel sáhnout k uložení pokuty. Při hodnotě zakázky přesahující 192 milionů korun přistoupil Úřad k uložení pokuty ve výši necelé poloviny maximální možné sazby.

autor: Tisková zpráva