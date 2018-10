ÚOHS povolil spojení plzeňských tepláren do společného podniku

18.10.2018 17:45

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým pravomocným prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů statutární město Plzeň a EP Infrastructure, a.s., na straně jedné, a společností Plzeňská teplárenská, a.s., a Plzeňská energetika a.s. na straně druhé.